"Sehr reif für ihr Alter" Nach Trennungsgerüchten: So steht es um die Ehe von Justin Bieber

Justin und Hailey Bieber sind seit 2018 verheiratet. (paf/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 11:58 Uhr

Justin und Hailey Bieber sollen weiterhin miteinander glücklich sein. Die beiden sind einem Insider zufolge "verliebt" und führen eine "ganz besondere Ehe".

Justin (30) und Hailey Bieber (28) soll es trotz Trennungsgerüchten "gut" gehen. Wie eine anonyme Quelle des "People"-Magazins wissen will, seien die beiden immer noch "verliebt". Der Sänger und das Model "haben ein großartiges Familienleben, aber sie genießen und ermutigen sich auch gegenseitig, ihren Leidenschaften nachzugehen", so der Insider. Hailey Bieber liebe die kreative und musikalische Ader ihres Ehemanns.

Die Spekulationen über eine mögliche Trennung soll Justin Biebers Instagram-Account ausgelöst haben, wie auch "People" berichtete. Auf der Social-Media-Plattform soll er angeblich kurzzeitig seiner Ehefrau entfolgt sein. Am Dienstag habe der Musiker in seiner Instagram-Story jedoch erzählt, dass eine andere Person in seinem Account gewesen und dafür verantwortlich gewesen sei.

"Ganz besondere Ehe"

Nun erklärte der Insider die häufigen Trennungsspekulationen für "ziemlich traurig". Weiter führte er aus: "Jeder, der viel Zeit mit den beiden verbringt, kann sehen, wie verliebt sie sind und wie sehr sie sich auf ihre Ehe konzentrieren." Hailey und Justin Bieber seien "sehr reif für ihr Alter" und sollen eine "ganz besondere Ehe" führen.

Auch ein "Page Six"-Insider bestätigte: "Sie sind verliebt und es geht ihnen sehr gut." Das Ehepaar "ignoriere die Schlagzeilen und Gerüchte" und konzentriere sich stattdessen auf ihre Familie. Der namentlich nicht genannten Quelle zufolge sollen die beiden das "neue Kapitel als Eltern" genießen.

Sie wurden 2024 erstmals Eltern

Dieses begann für Hailey und Justin Bieber, die seit 2018 verheiratet sind, Mitte 2024. In einem Instagram-Post vom 24. August begrüßte der "Baby"-Interpret seinen Sohn Jack Blues Bieber. "Willkommen zuhause", schrieb er damals zu einem Foto, das die kleinen Füße seines Nachwuchses zeigte. Ihr Familienleben halten die beiden weitestgehend privat, auf Social Media posten sie nur selten Schnappschüsse mit ihrem Baby.