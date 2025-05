Stars Nadja Abd el Farrag ist tot: Promis üben harsche Kritik

Nadja Abd el Farrag Naddel - 03.12.2013 Hamburg - Eventpress RH BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2025, 14:00 Uhr

Der plötzliche Tod der Moderatorin sorgt für Bestürzung in der Entertainment-Branche - und Kritik.

Nach dem Tod von Nadja Abd El Farrag äußern einige Promis kritische Töne.

Mit dieser traurigen Nachricht hätte niemand gerechnet: Am Montagnachmittag (12. Mai) wurde bekannt, dass die Moderatorin – bekannt als „Naddel“ – verstorben ist. Sie wurde nur 60 Jahre alt. Die Medienwelt zeigte sich bestürzt, zahlreiche Stars meldeten sich zu Wort. Selbst Naddels Ex Dieter Bohlen teilte emotionale Abschiedsworte.

Doch einige Promis finden deutliche Worte. Jenny Elvers veröffentlichte auf Instagram einen Zeitungsartikel mit der Überschrift „Naddel ist tot!“. Dazu schrieb die Schauspielerin: „Arme kranke Seele – ruhe in Frieden. Alle, die sie noch bis zum Schluss vor die Kamera gezerrt haben, sollten sich in Grund und Boden schämen! Gute Reise, Nadja.“

Simone Ballack schloss sich diesem Urteil an. „Benutzt und emotional geprügelt… sie hat lange durchgehalten in dieser verrückten Welt“, kommentierte sie den Beitrag von Jenny Elvers. „Bin traurig, obwohl ich sie nicht wirklich gekannt habe. Man braucht mehr als ein hartes Fell, um zu ‚überleben‘ in der herzlosen, unbarmherzigen, verurteilenden Gesellschaft!“

Einen weiteren Kommentar gab es von Gitta Saxx. „Möge ihre Seele jetzt Frieden finden! Wirklich sehr, sehr traurig, wie ihr Leben nach der Beziehung mit Dieter Bohlen verlaufen ist! Was immer damals in ihr passiert ist“, schrieb das Model.

Auch Vanessa Blumhagen äußerte sich zu Naddels plötzlichem Tod. „Man hätte Nadja Abd el Farrag nach der Trennung von Dieter Bohlen ein ruhiges, ein beschauliches Leben gewünscht. Aber ihre Dämonen haben sie nicht in Frieden gelassen“, erklärte die ehemalige ‚Frühstücksfernsehen‘-Moderatorin in ihrer Instagram-Story. Naddel hatte 2024 angekündigt, sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.