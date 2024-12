Dieses Musical ist entthront Nächster Meilenstein: „Wicked“ ist erfolgreichste Musicaladaption ever

SpotOn News | 30.12.2024, 15:20 Uhr

Nach einem Monat in den Kinos macht "Wicked" noch einmal einen Sprung. Der Film ist nun die erfolgreichste Verfilmung eines Bühnenmusicals, der Rekordinhaber von 2008 ist entthront. Doch der Triumphzug könnte schon bald zu Ende sein.

An seinem Startwochenende hatte "Wicked" schon diverse Rekorde gebrochen, nach über einem Monat in den (US-)Kinos hat die Broadway-Verfilmung die nächste Bestmarke geknackt. "Wicked" ist nun die erfolgreichste Adaption eines Bühnenmusicals der Geschichte. Der Film mit Cynthia Erivo (37) und Ariana Grande (31) spielte seit seinem US-Start am 22. November 634,4 Millionen US-Dollar ein. Den Rekord hatte bisher "Mama Mia!" gehalten. 2008 setzte die Verfilmung des Musicals mit den Songs von ABBA nicht inflationsbereinigte 611,5 Millionen Dollar um.

Auf Platz drei rangiert "Les Misérables" von 2012 mit 442,8 Mio. Dollar. Der Verfilmung des Musicals von 1987 hatte "Wicked" bereits den Rekord für das beste Startwochenende aller Zeiten entrissen.

Erfolgreichstes Filmmusical aller Zeiten

"Wicked" rangiert jetzt auf Platz 171 in der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ein Rang dahinter liegt mit dem animierten Hit "Sing" (2016) ein weiteres Musical, das man hinter sich gelassen hat.

Damit ist die Vorgeschichte von "Der Zauberer von Oz" nicht nur die lukrativste Broadway-Adaption aller Zeiten, sondern auch das erfolgreichste Filmmusical – wenn man die diversen Disney-Filme, in denen gelegentlich gesungen wird, nicht als solche zählt.

So kam es zu dem Sprung für "Wicked"

Wie kam es zu dem aktuellen Boost für "Wicked", einen Monat nach dem Kinostart? Der Sprung könnte mit den sogenannten Singalong-Aufführungen um Weihnachten zusammenhängen. Dabei wurden die Kinobesucher explizit zum Mitsingen eingeladen. Wie beim Karaoke erscheinen die Texte auf der Leinwand.

Der Triumphzug von "Wicked" durch die Lichtspielhäuser könnte aber schon bald zu Ende gehen. Denn in den USA kommt der Film schon am 31. Dezember 2024 digital auf verschiedenen Streamingdiensten heraus. In Deutschland, wo "Wicked" am 12. Dezember in die Kinos gekommen ist, ist dies erst Mitte Februar 2025 der Fall.