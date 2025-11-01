Musik Nächstes Jahrzehnt ‚durchgeplant‘: Miguel will Fans nicht lange auf Nachfolger-Album warten lassen

Bang Showbiz | 01.11.2025, 12:51 Uhr

Der Sänger hat kürzlich die Platte 'Caos' veröffentlicht - hat aber noch mehr neue Musik im Gepäck.

Miguel hat seinen Fans versprochen, dass sie nicht lange auf sein nächstes Album warten müssen.

Der R B-Sänger veröffentlichte am 23. Oktober seine neue Platte ‚Caos‘. Der Vorgänger ‚War and Leisure‘ war 2017 erschienen – das bedeutete eine Wartezeit von acht Jahren für die Fans.

Während dieser langen Pause verlor der ‚Sure Thing‘-Interpret das Interesse an der geschäftlichen Seite der Musikindustrie und musste sich für eine Weile zurückziehen. Im Interview mit ‚GRAMMY.com‘ offenbarte er: „Meine Liebe zum Kreativsein habe ich nie verloren, aber meine Liebe zum Geschäft des Kreativseins und zu allem, was dazugehört: die ständige Beobachtung, die Enttäuschungen, die Unvorhersehbarkeit. Es gibt so viele Variablen ohne Garantien. Du kannst die Daten analysieren, die besten Entscheidungen treffen und trotzdem nur hoffen, dass es funktioniert.“

Auf die Frage, ob er noch aktiv Musik mache, antwortete der 40-Jährige: „Ja, ich liebe es zu kochen. Ich werde niemals aufhören, es zu lieben.“ Miguel erläuterte: „Es gibt immer noch echte Freude am Schaffen. Ich habe nie aufgehört, aber es wurde schwierig. Ich wollte nicht darüber nachdenken, es als ein ‚Werk‘ zu sehen oder einen Veröffentlichungsplan und eine Geschichte entwickeln zu müssen, die die Leute verstehen.“

Derzeit konzentriert sich der Künstler auf neue Musik. Auf die Frage, ob die Fans lange auf sein nächstes Album warten müssten, antwortete er: „Nein, ich habe noch viel mehr. Acht Jahre Pause haben nicht nur zwölf Songs hervorgebracht. Wir starten die Tour im Februar und ich habe die nächsten zehn Jahre durchgeplant.“