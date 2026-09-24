Musik Naked-Eyes-Sänger Pete Byrne mit 74 Jahren gestorben

Pete Byrne - THE REGENERATION TOUR 2008 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2026, 18:00 Uhr

Pete Byrne, Sänger des New-Wave-Duos Naked Eyes und Stimme hinter 80er-Hits wie ‚Always Something There to Remind Me‘, ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

Ein Sprecher bestätigte, dass der Musiker am 14. September nach „kurzer Krankheit“ friedlich in Los Angeles gestorben sei. Eine genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Byrnes Familie plant eine private Trauerfeier. Fans wurden dazu eingeladen, auf der Website von Naked Eyes Abschied zu nehmen und sein musikalisches Vermächtnis zu würdigen. „Wer ihm die letzte Ehre erweisen möchte, möge bitte seine Musik unterstützen“, hieß es in einer dort veröffentlichten Erklärung. Beileidsbekundungen könnten außerdem im Kommentarbereich hinterlassen werden.

Der in London geborene Byrne begann seine musikalische Karriere Mitte der 1970er-Jahre. Zunächst trat er als Duo mit Jeff Starrs auf, später spielte er in den Bands Studio und Neon. Bei Neon lernte er Rob Fisher kennen, der zu seinem langjährigen Songwriting-Partner wurde. Zur Besetzung gehörten zeitweise auch Curt Smith und Roland Orzabal, die später Tears for Fears gründeten.

Aus der Zusammenarbeit zwischen Byrne und Fisher gingen 1982 schließlich Naked Eyes hervor. Das Duo entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer festen Größe der britischen und amerikanischen New-Wave-Szene. Besonders erfolgreich war ihre Synthie-Pop-Version von Burt Bacharachs ‚Always Something There to Remind Me‘. Daneben feierten Naked Eyes mit Songs wie ‚Promises, Promises‘, ‚When the Lights Go Out‘ und ‚(What) In the Name of Love‘ Erfolge. Auch ihr Debütalbum schaffte den Sprung in die US-amerikanischen ‚Billboard 200‘. Obwohl Naked Eyes damals nie auf Tournee gingen, wurden ihre Songs zu festen Bestandteilen des Radioprogramms und liefen regelmäßig bei MTV. Nach dem zweiten Album löste sich das Duo zunächst auf. Fisher starb 1999.

Auch abseits von Naked Eyes blieb Byrne musikalisch aktiv. Unter anderem steuerte er Backgroundgesang zu Stevie Wonders Nummer-eins-Hit ‚Part-Time Lover‘ aus dem Jahr 1985 bei. Darüber hinaus schrieb er Musik für Film und Fernsehen und arbeitete an Projekten mit Mary-Kate und Ashley Olsen. 2001 veröffentlichte Byrne sein Soloalbum ‚The Real Illusion‘. Vier Jahre später ließ er Naked Eyes wieder aufleben und trat mit dem Projekt auch international auf. 2007 erschien ‚Fumbling with the Covers‘, 2021 folgte ‚Disguise the Limit‘. Erst 2025 wurde zudem eine remasterte Ausgabe des gleichnamigen Naked-Eyes-Debütalbums veröffentlicht. Bis zuletzt blieb Byrne damit eng mit jener Musik verbunden, die ihn Anfang der 1980er-Jahre international bekannt gemacht hatte.