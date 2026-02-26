Stars Nancy Guthries Haus soll ihrer Familie wieder übergeben werden

Savannah Guthrie - October 2023 - Avalon - Project Healthy Minds Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 19:00 Uhr

Die Familie von Nancy Guthrie soll wieder Zugang zu ihrem Haus erhalten.

Die Mutter von ‚Today‘-Moderatorin Savannah Guthrie (84) verschwand am 1. Februar aus ihrem Haus in Arizona, und das Anwesen wurde anschließend von der Polizei untersucht. Nun sollen die Behörden jedoch planen, das Haus wieder an die Moderatorin und ihre Geschwister zu übergeben.

Zwei Bundesermittlungsquellen bestätigten die Nachricht gegenüber NBC und erklärten, dass die Polizei keine Notwendigkeit mehr sehe, das Anwesen als Tatort versiegelt zu halten oder der Familie den Zutritt zu verwehren.

In einem neuen Instagram-Post am Dienstag (24. Februar) gab Savannah bekannt, dass sie und ihre Familie nun eine Belohnung von 1 Million Dollar für die „Wiederauffindung“ ihrer vermissten Mutter aussetzen. Sie sagte: „Es ist Tag 24, seit unsere Mom mitten in der Nacht aus ihrem Bett geholt wurde, und jede Stunde und Minute und Sekunde und jede lange Nacht war seitdem eine Qual. Vor Sorge um sie, aus Angst um sie, aus Sehnsucht nach ihr und vor allem, weil wir sie einfach vermissen.“

Die Geschwister sind dankbar, dass „Millionen von euch gebetet haben“ und haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Nancy wieder nach Hause kommen kann. „Hoffnung gegen jede Hoffnung … Wir halten die Glut der Hoffnung am Leben.“ Die Familie akzeptiert allerdings auch die Möglichkeit, dass Nancy „bereits fort“ ist und „mit ihrer Mom und ihrem Dad und ihrem geliebten Bruder Pierce und mit unserem Daddy tanzt“. Savannah fügte hinzu: „Wenn das so sein soll, werden wir es akzeptieren. Aber wir müssen wissen, wo sie ist. Wir brauchen sie hier zu Hause. Aus diesem Grund setzen wir eine Familienbelohnung von bis zu 1 Million Dollar für jede Information aus, die uns zu ihrer Wiederauffindung führt.“