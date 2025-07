Film Naomi Ackie in frühen Verhandlungen für Rolle in ‚Clayface‘

Naomi Ackie - December 2022 - Getty Images - I Wanna Dance with Somebody World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 10:00 Uhr

Die 'Mickey 17'-Schauspielerin könnte sich dem Film über den Batman-Bösewicht anschließen.

Naomi Ackie befindet sich Berichten zufolge in frühen Gesprächen für eine Rolle in ‚Clayface‘.

Die 32-jährige Schauspielerin – bekannt aus ‚Mickey 17‘ und ‚Blink Twice‘ – soll sich in ersten Verhandlungen befinden, um an der Seite von Tom Rhys Harries in Mike Flanagans Streifen über den Batman-Bösewicht mitzuwirken.

Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, sollen im Laufe dieser Woche formelle Verhandlungen beginnen. Ackie habe vergangene Woche an Drehbuchlesungen in Großbritannien teilgenommen und sich dabei als Favoritin der DCU-Verantwortlichen herauskristallisiert. Regie führen wird ‚Speak No Evil‘-Regisseur James Watkins, während Rhys Harries die Titelrolle übernimmt. Das Drehbuch stammt von Mike Flanagan, dem Regisseur von ‚Spuk in Hill House‘.

Der Body-Horror-Thriller konzentriert sich auf den Superschurken und seine furchteinflößenden Fähigkeiten, sein Aussehen zu verändern – in Ton und Struktur wird er mit dem Kultfilm ‚Die Fliege‘ von 1986 verglichen. Darin ging es um die Beziehung zwischen einem Wissenschaftler (Jeff Goldblum), der mit der DNA einer Fliege verschmilzt, und einer Journalistin (Geena Davis), die über die Entdeckung berichtet.

In ‚Clayface‘ verändert sich das Leben eines B-Movie-Schauspielers für immer, nachdem sein Gesicht von einem Gangster entstellt wurde. Verzweifelt sucht er Hilfe bei einem Wissenschaftler. Das Experiment scheint zunächst erfolgreich – doch dann nimmt die Geschichte eine düstere Wendung. Gedreht werden soll der Film später in diesem Jahr in den Warner Bros. Studios im britischen Leavesden. Der Kinostart ist für September 2026 geplant. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird ‚Clayface‘ ein „reduzierter Film“ mit einem Budget von rund 40 Millionen US-Dollar.