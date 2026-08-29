Stars Nashville International Airport soll nach Dolly Parton benannt werden

Dolly Parton live in Birmingham - 2011 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2026, 12:00 Uhr

Der Nashville International Airport wird nach der verstorbenen Country-Ikone benannt.

Der Nashville International Airport soll künftig nach Dolly Parton benannt werden.

Die Country-Ikone starb am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Nun haben der Gouverneur von Tennessee, Bill Lee, und der Nashville International Airport ihre Absicht bekannt gegeben, den Flughafen zu ihren Ehren umzubenennen. Lee erklärte, Partons außergewöhnliches Leben sei für immer mit Tennessee verbunden.

Von ihrem ländlichen Zuhause in den Bergen Ost-Tennessees bis hin zu den großen Bühnen der Welt habe sie stets den Geist des Bundesstaates verkörpert. „An einem Ort, an dem Tennessee die Welt willkommen heißt, ist es nur passend, dass der Nashville International Airport den Namen von Tennessees beliebtester Tochter trägt und Reisende mit dem bleibenden Vermächtnis von Dollys Musik, Großzügigkeit, Glauben und Freundlichkeit begrüßt“, ergänzte der Gouverneur.

Doug Kreulen, Präsident und CEO der Metropolitan Nashville Airport Authority, ist der Ansicht, dass Partons „bemerkenswertes Vermächtnis“ gewürdigt werden müsse. „Der Nashville International Airport ist die Eingangstür zur Music City. Damit geht die Verantwortung einher, das Allerbeste dessen widerzuspiegeln, wer wir als Gemeinschaft sind“, sagte er. „Dollys bemerkenswertes Vermächtnis erinnert uns daran, dass das Besondere an Nashville unsere Fähigkeit ist, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten willkommen zu heißen.“

Die Musik-Legende habe verstanden, dass Würde, Freundlichkeit und Chancen nicht von der Herkunft oder dem sozioökonomischen Status eines Menschen abhängen dürften. Dieser Anspruch gelte auch für den Flughafen. Dabei spiele es keine Rolle, ob jemand mit einem Privatflugzeug reise oder zum ersten Mal überhaupt in ein Flugzeug steige – alle verdienten denselben respektvollen Empfang und die gleiche Fürsorge. „Dieser Geist macht den Nashville International Airport aus und spiegelt treffend die Werte wider, die Dolly mit Tennessee und der ganzen Welt geteilt hat“, so Kreulen.