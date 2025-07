Stars Natascha Ochsenknecht: Sie wehrt sich gegen Body-Shamer

Natascha Ochsenknecht - 27th Leipzig Opera Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2025, 18:00 Uhr

Natascha Ochsenknecht hat ihren Hatern eine klare und sehr offenherzige Ansage gemacht.

Die TV-Persönlichkeit ist immer wieder das Ziel von Trollen im Netz, die sich über ihr Aussehen, ihre Projekte oder ihren Online-Auftritt auslassen. Besonders aber die Kommentare zu ihrem Äußeren findet die dreifache Mutter absolut daneben. Deswegen wandte sie sich jetzt mit einem sehr ehrlichen Post an ihre Follower.

„Good Morning, manche wissen es, manche nicht. Ich freue mich, dass viele von euch so perfekt sind. Sie sind so perfekt, dass sie an anderen gerne kritisieren“, leitet die Mutter von Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne Ochsenknecht ihren Post ein. Zu einem langen Text postet die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht eine Collage von sich. Auf der einen Seite sieht man sie in einem eleganten Kleid, auf der anderen oberkörperfrei, ihre Brüste von Sternchen-Emojis verdeckt. Das zweite Bild soll allerdings gar nicht aufreizend sein, sondern die lange Narbe präsentieren, die Nataschas Bauch ziert. „Ich habe zwölf Operationen hinter mir, ein Kind verloren, wäre zwei Mal fast gestorben. Drei Bauchoperationen, Bauchnabel 3-fach gebrochen, dadurch Scheibe incl. Netz im Bauch (deshalb sehe ich auch immer etwas schwanger aus)“, erklärt die Reality-Darstellerin weiter.

Sie listet weiter zahlreiche gesundheitliche Leiden auf, die sie in den letzten Jahrzehnten durchstehen musste, und schließt mit einer deftigen Ansage an die Hater: „So, du perfekter Mensch, und weißt du was, es geht mir trotzdem gut. Ich bin glücklich, dass ich lebe und niemals würde ich mich über andere oder Krankheiten lustig machen. Perfekte Menschen sind einsam, haten im Netz und weißt du warum? Weil sie nämlich nicht perfekt sind, niemand ist das.“