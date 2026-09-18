Musik Neil Young besingt seine Liebe zu Daryl Hannah

Neil Young and Daryl Hannah - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2026, 11:00 Uhr

Neil Young besingt seine Liebe zu Daryl Hannah.

Neil Young widmet seiner Ehefrau Daryl Hannah einen besonders persönlichen Song.

In ‚Earth Girl‘ spricht der Musiker offen über seine Gefühle für die Schauspielerin, mit der er seit Jahren zusammen ist. Der Titel gehört zu seinem neuen Album ‚Second Song‘, das am 18. September 2026 erscheint. Für Young zählt das Stück bereits jetzt zu seinen persönlichen Favoriten. Im Gespräch mit dem Magazin ‚MOJO‘ erklärte der 80-Jährige, was den Song für ihn so besonders macht. „Er hat zwei Melodien, eine über der anderen. Die eine hat viele Worte, die schnell aufeinanderfolgen, die andere ist sanfter“, beschrieb Young die musikalische Struktur. Anschließend wurde er noch persönlicher: „Das ist einer meiner Lieblingssongs. Ich weiß, dass er meine Liebe zu Daryl ziemlich gut beschreibt.“

Young und Hannah lernten sich 2014 kennen, nachdem sich der Musiker von seiner zweiten Ehefrau Pegi Young getrennt hatte. Vier Jahre später heirateten der Rockmusiker und die aus ‚Splash‘ bekannte Schauspielerin. Heute spricht Young mit großer Offenheit über die Bedeutung seiner Beziehung. Gegenüber ‚MOJO‘ sagte er, es habe „mein ganzes Leben“ gedauert, bis er seine große Liebe gefunden habe. Als es schließlich so weit gewesen sei, habe er gedacht: „Hier gibt es keine Sorgen von Bedeutung.“ Besonders wichtig sei für das Paar, dass beide als Künstler ähnliche Erfahrungen machten und die Bedürfnisse des jeweils anderen verstünden. „Wir sind uns in unseren Lebenserfahrungen sehr nahe. Als Künstler verstehen wir einander. Wir verstehen den Raum und die Zeit, die erforderlich sind, damit jeder von uns das tun kann, was er tun möchte“, so Young.

Auch ein deutlich älterer Song bekommt durch seine Beziehung zu Hannah eine neue Bedeutung. Für ‚Second Song‘ holte Young mehrere Stücke aus seinem Archiv und nahm sie gemeinsam mit seiner Band The Chrome Hearts neu auf. Dazu gehört ‚I’ll Love You Forever‘, das er bereits als Teenager vor rund 60 Jahren über eine jugendliche Schwärmerei schrieb. Schlagzeuger Anthony LoGerfo ist überzeugt, dass der Song heute erstaunlich gut zu Youngs Leben passt. „Er schrieb ‚I’ll Love You Forever‘ als Teenager über eine jugendliche Liebe, aber inzwischen passt er so sehr zu seinem Leben. Denn diese Liebe ist so rein, wie eine Teenagerliebe. Ihre Liebe ist echt“, sagte LoGerfo.