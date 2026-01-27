Musik Neil Young bietet Grönländern kostenlosen Zugang zu seinem Musikkatalog an

Neil Young - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 14:00 Uhr

Neil Young bietet den Menschen in Grönland kostenlosen Zugang zu seinem gesamten Musikkatalog an.

Neil Young hat den Einwohnern Grönlands seinen gesamten Musikkatalog und mehr kostenlos zur Verfügung gestellt.

Angesichts der wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren, bietet der 80-jährige Musiker den Bürgerinnen und Bürgern des Landes „Frieden und Liebe“ in musikalischer Form an. Er erklärte: „Ich hoffe, dass meine Musik und meine Musikfilme einen Teil des unbegründeten Stresses und der Drohungen lindern können, die ihr durch unsere unpopuläre und hoffentlich nur vorübergehende Regierung erlebt.“ Es sei sein aufrichtiger Wunsch, dass die grönländische Bevölkerung seine gesamte Musik in ihrem „wunderschönen Zuhause in höchster Qualität“ genießen könne.“ Young weiter: „Dies ist ein Angebot von Frieden und Liebe. Die gesamte Musik, die ich in den letzten 62 Jahren gemacht habe, gehört euch zum Anhören. Wir hoffen sehr, dass andere Organisationen unserem Beispiel folgen.“

Die Einwohner Grönlands können sich für zwölf Monate kostenlosen Zugang zu Youngs vollständigem digitalen Archiv anmelden, einschließlich Filmen und weiterem Bonusmaterial. Unterdessen bestätigte Young kürzlich, dass er weiterhin beabsichtigt, seine Musik von Amazon fernzuhalten, und kritisierte erneut dessen Eigentümer Jeff Bezos. Er erklärte seinen Fans auf ‚Neil Young Archives‘: „Amazon gehört Jeff Bezos, einem milliardenschweren Unterstützer des Präsidenten. Die internationale Politik des Präsidenten und seine Unterstützung der Einwanderungsbehörde ICE machen es mir unmöglich, seine Handlungen zu ignorieren. Wenn ihr so fühlt wie ich, empfehle ich dringend, Amazon nicht zu nutzen. […] Meine Musik wird niemals auf Amazon verfügbar sein, solange das Unternehmen Bezos gehört.“

Im Oktober hatte der ‚Harvest Moon‘-Musiker Bezos und dessen Unternehmen bereits in einem offenen Blogeintrag scharf kritisiert und dessen Unterstützung der Trump-Regierung verurteilt. Er schrieb: „Vergesst Amazon und Whole Foods [die zu Amazon gehörende Supermarktkette]. Vergesst Facebook. Kauft lokal. Kauft direkt. [Jeff] Bezos unterstützt diese Regierung. Sie unterstützt weder euch noch mich.“ Die Rocklegende fügte hinzu: „Jetzt ist die Zeit gekommen. Vergesst Amazon. Bald wird meine Musik dort nicht mehr verfügbar sein. Lokal zu kaufen ist einfach. Unterstützt eure Gemeinschaft. Geht in die Geschäfte vor Ort.“