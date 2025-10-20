Musik Neil Young: Chrome Hearts hat ihn gerettet

Neil Young - Getty Images - Glastonbury - June 2025

Bang Showbiz | 20.10.2025, 14:00 Uhr

Neil Young fühlte sich krank und ausgelaugt, bevor er Chrome Hearts gründete, so sein langjähriger Bandkollege Micah Nelson.

Nelson – Sohn der Country-Legende Willie Nelson – spielte mit Young bei Promise of The Real und Crazy Horse, bevor er Teil der Chrome Hearts wurde. Er verriet, dass Young (79) eine sehr schwere Zeit durchgemacht habe, nachdem seine Tournee mit Crazy Horse 2024 aufgrund einer Reihe von Gesundheitsproblemen innerhalb der Gruppe abgebrochen worden war.

Nelson erzählte dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Ich wusste, wie niedergeschlagen Neil war. Er hatte keine Lust, Musik zu machen. Er war wirklich krank. Er versuchte, darüber hinwegzukommen und einfach wieder zu Kräften zu kommen. Und dann war er wirklich niedergeschlagen wegen dem, was passiert war, und wie sich alles entwickelt hatte. Das hat ihn sehr erschöpft und seine Flamme gelöscht.“

Nelson gab zu, dass er entschlossen war, Young wieder auf den richtigen Weg zu bringen, also tat er sein Bestes, um ihn aufzumuntern und ihn davon zu überzeugen, wieder Musik zu machen. Er fügte hinzu: „Ich habe ihn oft angerufen, um nach ihm zu sehen und ihn daran zu erinnern, dass er nicht alt ist. […] Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis er wieder richtig in Schwung gekommen ist, nachdem er wieder angefangen hatte.“

Young ging wieder solo auf Tour und stellte dann Chrome Hearts zusammen, bestehend aus Nelson und seinen Promise-of-the-Real-Bandkollegen Corey McCormick und Anthony LoGerfo sowie dem Organisten Spooner Oldham, für eine große Tournee im Jahr 2025.