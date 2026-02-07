Musik Neil Young sagt Europatournee ab

Neil Young - Getty Images - Glastonbury - June 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.02.2026, 13:00 Uhr

Neil Young sagt Europatournee ab.

Neil Young hat seine komplette Tournee abgesagt.

Der 80-jährige Musiker hat seine geplante UK- und Europatour gestrichen, die am 17. Juni bei den Eden Sessions in Cornwall beginnen und am 26. Juli im italienischen Udine enden sollte. Zur Begründung erklärte er, „dies ist nicht der richtige Zeitpunkt“, um Konzerte zu spielen. In einem Statement auf seiner Website ‚Neil Young Archives‘ schrieb er: „Ich habe mich entschieden, eine Pause einzulegen und dieses Mal nicht durch Europa zu touren. Danke an alle, die Tickets gekauft haben. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, aber dies ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich liebe es, LIVE zu spielen und mit euch und den Chrome Hearts zusammen zu sein. LIEBE Neil, passt auf euch auf.“

Nach dem Auftakt in Cornwall sollte Young am 19. Juni im Heaton Park in Manchester auftreten sowie am 27. Juni den Headliner-Slot beim erstmals stattfindenden State Fayre Festival in Chelmsford übernehmen. Anschließend war ein Auftritt bei den Glasgow Summer Sessions im Bellahouston Park am 29. Juni geplant, gefolgt vom Blenheim Palace Festival in Oxford am 3. Juli und einem Konzert in Cardiffs Blackweir Fields am 5. Juli. Danach wollte er für mehrere Shows durch Europa reisen, bevor das letzte Konzert am 26. Juli in Italien stattfinden sollte. Die Eden Sessions teilten auf Instagram mit: „Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Neil Young und die Chrome Hearts in diesem Jahr nicht mehr durch Europa touren werden. Das bedeutet leider, dass das Eden-Sessions-Konzert am Mittwoch, den 17. Juni 2026, abgesagt ist. Ticketkäufer werden direkt kontaktiert und erhalten eine vollständige Rückerstattung.“

Unterdessen gab Neil – der im November 80 Jahre alt wurde – kürzlich zu, dass er jahrelang Angst vor diesem runden Geburtstag hatte, inzwischen aber sein Alter akzeptiert habe und beschlossen habe, dass es „keine Rolle mehr spielt“. In einem Live-Zoom-Chat mit Fans im Januar erklärte er: „Ich dachte, ich hätte Angst. Ich hatte ständig Angst davor, 80 zu werden – bis ich 80 war. Und dann dachte ich: ‚Ich bin 80. Na und? Wen kümmert’s?‘ Es spielt keine Rolle mehr. Viele Dinge, die früher wichtig waren, sind es jetzt nicht mehr.“