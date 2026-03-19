Stars Netflix prüft große Live-Arena-Tour zu ‚KPop Demon Hunters‘

KPop Demon Hunters still - Netflix/Hollywood Archive/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 18:00 Uhr

Netflix prüft Berichten zufolge eine große Live-Arena-Tour basierend auf ‚KPop Demon Hunters‘.

Es sollen aktuell Gespräche laufen, die Musik des Films auf die Bühne zu bringen. Wie ‚Bloomberg‘ am Mittwoch (18. März) berichtete, führt der Streamingdienst Gespräche mit Konzertveranstaltern über eine Show, die auf den Songs des erfolgreichen Animationsfilms basiert. Der Plan sieht vor, echte K-Pop-Künstlerinnen wie EJAE, Rei Ami und Audrey Nuna einzubeziehen, die auf dem Soundtrack zu hören sind.

Die Gespräche betreffen eine Tour durch Dutzende großer Städte und die Shows sollen in Arenen mit 10.000 bis 20.000 Plätzen stattfinden. Ziel ist es, die Tour im nächsten Jahr zu starten – noch vor der Fortsetzung des Films. Ein Veranstalter wurde noch nicht ausgewählt, aber laut ‚Bloomberg‘ ist Netflix bereit, „Zehnmillionenbeträge“ als Garantien zu zahlen.

Das Live-Projekt ist im Gespräch, während Netflix offiziell an einer Fortsetzung von ‚KPop Demon Hunters‘ arbeitet. Der Streamingdienst bestätigte, dass die Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans im Rahmen eines neuen mehrjährigen Vertrags zurückkehren werden. Der erste Film wurde nach seiner Veröffentlichung im vergangenen Juni zum meistgesehenen Film in der Geschichte von Netflix. Die Handlung folgt der K-Pop-Gruppe HUNTR/X, deren Musik dazu dient, eine dämonische Invasion zu stoppen. Der Film brachte auch den weltweiten Hit ‚Golden‘ hervor, der sowohl einen Grammy als auch einen Oscar gewann.

Kang und Appelhans befinden sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase und werden sich nach der Awards-Saison vollständig auf die Fortsetzung konzentrieren. ‚Sony Pictures Animation‘ wird den Film erneut produzieren. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Kang sagte: „Ich bin unglaublich stolz als koreanische Filmemacherin, dass das Publikum mehr von dieser koreanischen Geschichte und unseren koreanischen Figuren sehen möchte. Es gibt noch so viel mehr in dieser Welt, die wir erschaffen haben, und ich freue mich darauf, euch das zu zeigen. Das ist erst der Anfang.“ Appelhans ergänzte: „Diese Figuren sind für uns wie Familie geworden, ihre Welt ist unser zweites Zuhause. Wir freuen uns darauf, ihr nächstes Kapitel zu schreiben, sie herauszufordern und ihre Entwicklung zu beobachten – und weiterhin die Grenzen dessen zu verschieben, wie Musik, Animation und Storytelling zusammenkommen können.“