Stars Neue ‚Let’s Dance‘-Staffel: Ekaterina Leonova nennt ihre Favoriten

Ekaterina Leonova - RTL Telethon 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2026, 14:00 Uhr

Die Profitänzerin nimmt die Kandidaten der neuen Staffel genauer unter die Lupe.

Ekaterina Leonova verrät, wer zu ihren Favoriten der neuen ‚Let’s Dance‘-Staffel zählt.

Am heutigen Freitag (27. Februar) ist es soweit: Die beliebte RTL-Tanzshow geht in die 19. Runde. Los geht’s wie immer mit einer Kennenlernshow. Am Ende des Abends entscheidet sich, welcher Promi mit welchem Profi tanzt. Zu den Kandidaten gehören unter anderem Schauspielerin Esther Schweins, Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer und Moderatorin Sonya Kraus.

Als Profitänzerin wieder mit dabei ist Ekaterina Leonova. Die 38-Jährige ist mit vier Siegen die Rekordhalterin bei ‚Let’s Dance‘. Im vergangenen Jahr schnappte sie sich mit Diego Pooth den Titel ‚Dancing Star‘. Wie schätzt sie die Kandidaten der neuen Staffel ein? „Ich glaube, diese Staffel wird stark sein. Ich glaube, alle Schauspieler haben eine gute Chance weit zu kommen, sie haben immer eine gute Präsenz und können gut Emotionen zeigen“, enthüllte Ekaterina im Gespräch mit ‚Bunte.de‘.

Anschließend nannte sie zwei konkrete Namen. „Und ich kann mir vorstellen, dass Ross Antony auch weit kommt. Er ist bekannt, sehr sympathisch, witzig und ich glaube, dass er sich gut bewegen kann“, lautete ihr Urteil über den Schlagerstar. Ex-GNTM-Teilnehmerin Betty Taube rechnet sie ebenfalls gute Chancen ein. „Auch Betty Taube habe ich in ihren Videos gesehen, wo sie Tanzmoves gezeigt hat. Da dachte ich, sie könnte auch eine Favoritin sein“, verriet die brünette Schönheit. Gleichzeitig betonte sie, dass es sich dabei nur um „eine erste Einschätzung“ handele.

Mit ihrem eigenen ‚Let’s Dance‘-Rekord hätte Ekaterina nie gerechnet. „Nach meinen ersten drei Siegen habe ich gesagt, dass ich danach nie wieder ‚Let’s Dance‘ gewinnen werde“, gestand sie. „Beim ersten Training mit Diego hätte auch keiner von uns gedacht, dass wir jemals so weit kommen.“ Das Ziel des Duos sei es immer gewesen, „den Freitag zu überleben“.