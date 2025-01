Auch drei Nicht-Comedians Neue „LOL: Last One Laughing“-Staffel: Diese Stars sind am Start

Diese Stars werden sich in der sechsten Staffel von "LOL: Last One Laughing" das Lachen so gut es geht verkneifen. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.01.2025, 10:30 Uhr

Die sechste Staffel von "LOL: Last One Laughing" wartet erneut mit großen Namen auf. Neben Wiederholungstätern wie Hazel Brugger oder Ralf Schmitz sind auch wieder einige Nicht-Comedians dabei. Auf einen dürften sich Fans besonders freuen.

Das Prime-Video-Format "LOL: Last One Laughing" geht dieses Jahr in die sechste Runde. Nun ist bekannt, welche Stars an der neuen Staffel der Erfolgsshow teilnehmen – erneut sind es nicht nur Comedians. Vor allem ein Name dürfte viele Menschen freuen: Kein Geringerer als Schauspielstar Florian David Fitz (50) wird sich der Herausforderung, andere zum Lachen zu bringen, aber selbst nicht lachen zu dürfen, stellen.

Auch diese Stars sind bei "LOL" mit dabei

Außerdem mit dabei sind laut einer Pressemitteilung Moderator Giovanni Zarrella (46), Schauspieler Jürgen Vogel (56) und Entertainer Riccardo Simonetti (31). Für "professionelle" Comedy sorgen Till Reiners (39), Ariane Alter (38), Lutz van der Horst (49) und Helene Bockhorst (37) sowie Hazel Brugger (31), die bereits in Staffel 3, 4 und 5 mit dabei war und Ralf Schmitz (50), der an der fünften Staffel und als Gast beim Halloween-Special teilnahm.

Wie bereits in den vorherigen Staffeln ist Michael Bully Herbig (56) auch diesmal wieder als Gastgeber im Einsatz. In der Show versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 40 Kameras begleitet, ihre Kolleginnen und Kollegen mit vollem Körpereinsatz zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht, fliegt raus. Am Ende winken 50.000 Preisgeld.

Die Streaming-Show nach japanischem Vorbild lief erstmals 2021 in Deutschland und mauserte sich schnell zum Publikumsliebling. Sie wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Jedes Jahr sind verschiedene Prominente aus Comedy, Schauspiel und Unterhaltung dabei. In den vergangenen vier Jahren sind zwei LOL-Specials und sechs Staffeln entstanden.

Die sechste Staffel von "LOL: Last One Laughing" soll mit sechs neuen Episoden im Frühling 2025 bei Prime Video starten, ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt.