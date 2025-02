Stars Neue Serie: ‚Twilight‘-Star Taylor Lautner wird zum Werwolf-Jäger – und spielt sich selbst

Taylor Lautner CMT Awards April 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in einer ironischen Serie über sich selbst.

Taylor Lautner spielt sich in einer neuen Serie selbst – als Werwolf-Jäger.

Der Schauspieler wurde dank seiner Rolle des Werwolfs Jacob Black in der ‚Twilight‘-Filmreihe berühmt, die auf den Vampirromanen von Stephanie Meyer basiert. Nun meldet er sich mit einer einzigartigen Serie zurück, die derzeit bei Amazon MGM Studios entwickelt wird.

Wie ‚Variety‘ berichtet, lautet die offizielle Inhaltsangabe: „Nachdem der letzte ‚Twilight‘-Film abgedreht war, verschwand Taylor Lautner aus dem Rampenlicht. Fans spekulierten, Boulevardblätter stellten Theorien auf – aber die Wahrheit ist wilder als die Fiktion. Taylor nahm nicht nur seiner mentalen Gesundheit zuliebe eine Auszeit. Er bereitete sich auf seine wahre Berufung vor… ‚Taylor Lautner: Werwolf-Jäger‘.“

In der Serie wird die fiktive Version des 33-Jährigen ein „Doppelleben“ führen, während er versucht, die „Rettung der Welt“ mit der Wiederbelebung seiner Schauspielkarriere und der Suche nach Liebe in Einklang zu bringen. So heißt es weiter: „Taylor, der sich selbst spielt, wird in einen Geheimbund von Werwolf-Jägern hineingezogen, die sein einzigartiges Fachwissen benötigen. Während er sich in seinem Doppelleben zurechtfindet – tagsüber Hollywood-Schauspieler, nachts übernatürlicher Krieger – muss Taylor mit der ultimativen Ironie ringen: Er bekämpft genau die Kreaturen, die ihn berühmt gemacht haben.“

Letztendlich müsse sich der Darsteller die schwierige Frage stellen: „Was passiert, wenn deine größte Rolle zu deinem größten Feind wird?“ Das unabhängige Studio Tornante – das hinter Filmen wie ‚Undone‘ und ‚BoJack Horseman‘ steht – hat das Projekt zu Amazon gebracht, während Daisy Gardner als Autorin fungiert.