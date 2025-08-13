Film Neuer animierter ‚Addams Family‘-Spielfilm in Arbeit

Bang Showbiz | 13.08.2025, 18:11 Uhr

Die ‚Wednesday‘-Schöpfer Alfred Gough und Miles Millar entwickeln einen neuen animierten Addams-Family-Spielfilm.

Die beiden Showrunner der Netflix-Serie arbeiten an einem Addams-Family-Reboot für Amazon MGM Studios, das unabhängig von ‚Wednesday‘ – in der Jenna Ortega als Wednesday Addams zu sehen ist – und den beiden bisherigen Animationsfilmen von 2019 und 2021 sein wird.

Gough erklärte, dass seine und Millars Inspiration darin bestehe, die Figuren zu ehren, die vom verstorbenen US-Karikaturisten Charles Addams geschaffen wurden und in den 1960er-Jahren als erfolgreiche TV-Serie adaptiert wurden. Im Podcast ‚Crew Call‘ von ‚Deadline‘ sagte Gough: „Wir arbeiten mit Amazon MGM und mit Kevin Miserocchi zusammen, der die Addams Foundation leitet, Charles Addams kannte und die Flamme der Addams am Leben hält, sowie mit Gail Berman und John Glickman. Wir rebooten das Animationsfilm-Franchise.“ Das Projekt werde also nichts mit den beiden Filmen zuvor zu tun haben und auch nicht mit dieser Serie verbunden sein. „Es wird ein brandneuer Addams-Spielfilm. Viel mehr können wir nicht sagen, weil es sich in einem sehr frühen Stadium befindet.“

Die Serie aus den 1960er-Jahren über die makabre Familie – die erstmals in einem Cartoon-Strip im Magazin ‚The New Yorker‘ erschien – zeigte John Astin als Familienoberhaupt Gomez Addams, Carolyn Jones als seine Frau Morticia Addams, Jackie Coogan als Onkel Fester, Ted Cassidy als Lurch, Lisa Loring als Wednesday Addams und Ken Weatherwax als Pugsley Addams. Die Addams Family trat außerdem in einer Animationsserie von 1973 auf, in einer Neuauflage, die von 1992 bis 1993 lief, sowie in mehreren Spielfilmen, darunter Barry Sonnenfelds Realverfilmung von 1991.