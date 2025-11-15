Film Neuer Star-Trek-Film in Arbeit

Star Trek: Next Generation - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2025, 13:00 Uhr

Ein neuer ‚Star Trek‘-Film befindet sich in Entwicklung.

Paramount Pictures haben die ‚Dungeons Dragons: Ehre unter Dieben‘-Filmemacher John Francis Daley und Jonathan Goldstein engagiert, um einen neuen Teil des beliebten Sci-Fi-Franchise zu schreiben und zu inszenieren – neun Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Films ‚Star Trek Beyond‘. Laut ‚Deadline‘ wird der Film keine Verbindung zu bisherigen Projekten haben, sodass es unwahrscheinlich ist, dass Stars wie Chris Pine, Simon Pegg oder Zachary Quinto für das Projekt zurückkehren. Anfang dieses Jahres hatte Simon Pegg zugegeben, dass er „sehr glücklich“ wäre, noch einmal Scotty zu spielen, nachdem er die Rolle bereits in drei Filmen verkörpert hatte. Auf einem Panel bei ‚STLV: Trek to Vegas 2025‘ sagte er zu den Fans: „J.J. [Abrams] hat immer gesagt, dass Skripte entwickelt werden und dies und das passiert. Ich denke, es wird langsam Zeit. Es wäre großartig, uns zehn Jahre nach der Fünf-Jahres-Mission zu sehen – wo wir dann stehen.“

Ein vierter ‚Star Trek‘-Film war bei Paramount schon länger in Arbeit – ursprünglich mit ‚Fantastic Four: First Steps‘-Regisseur Matt Shakman, der das Projekt jedoch 2022 wieder verließ – doch das Projekt hatte immer wieder Entwicklungsprobleme. Pegg hoffte, dass durch die Übernahme von Paramount durch Skydance Media endlich Bewegung in einen vierten ‚Star Trek‘-Film kommt, da deren CEO David Ellison ein großer Fan des Franchise ist. Der ‚Mission: Impossible – The Final Reckoning‘-Darsteller sagte: „Nun, ich weiß, dass David Ellison ein großer Star Trek-Fan ist. Ich weiß, dass ihm die Serie am Herzen liegt. Also würde ich es lieben. Ich wäre begeistert, wenn wir einen weiteren Film machen könnten. Ich liebe diese Leute.“