Ab dem 20. März 2025 in den Kinos Neuer Trailer zu Disneys „Schneewittchen“ veröffentlicht

Rachel Zegler in der Hauptrolle des Schneewittchen. (dam/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 17:00 Uhr

Mit "Schneewittchen" lässt Disney den Zeichentrickfilmklassiker "Schneewittchen und die sieben Zwerge" von 1937 neu aufleben. Der neue Trailer der Realverfilmung verspricht schon jetzt viele neue Lieder.

Ein weiterer Trailer gibt neue Einblicke in "Schneewittchen"(2025). Am 20. Dezember hat Disney Deutschland überraschend einen weiteren Trailer zur Realverfilmung auf YouTube veröffentlicht – und der verspricht so einiges: Wie dem Clip zu entnehmen ist, ist die Neuinszenierung des Filmklassikers aus dem Jahr 1937 mit vielen neuen Songs und noch mehr magischen Momenten gespickt.

Der Trailer ist der zweite, der zu dem Film veröffentlicht wurde. Unter dem ersten Teaser auf dem Video-Portal reihten sich die negativen Kommentare regelrecht aneinander. "Spieglein, Spieglein an der Wand, nenn' mir den nächsten Flop in diesem und jedem anderen Land…", hieß es unter anderem. Der zweite Trailer scheint die Disney-Fans nun etwas versöhnlicher zu stimmen. "Der Trailer gefällt mir doch schon mal viel besser. Sieht nach einem charmanten Disney-Film aus", kommentiert etwa eine Person. Ob "Schneewittchen" die Disney-Liebhaber überzeugen kann, wird sich im kommenden Jahr zeigen: Am 20. März erscheint der Film in den deutschen Kinos.

Eine Realverfilmung folgt der nächsten

Rund 90 Jahre nach der Veröffentlichung des Zeichentrickfilms "Schneewittchen und die sieben Zwerge" produzierten Marc Platt (67) und Jared LeBoff, die Erfolgsproduzenten von "Wicked" (2024), die Live-Action-Verfilmung "Schneewittchen". Unter der Regie von Marc Webb (50) schlüpfte Rachel Zegler (23) in die Rolle der Märchenprinzessin, während Gal Gadot (39) als böse Stiefmutter zu sehen ist.

"Schneewittchen" reiht sich damit in eine lange Liste von Live-Action-Verfilmungen. Nachdem Disney 2010 mit der Adaption von "Alice im Wunderland" (1951) begonnen hatte, folgten unter anderem neue Versionen von "Cinderella" (1950), "Die Schöne und das Biest" (1991) oder "Arielle, die Meerjungfrau" (1989).