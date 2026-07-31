Musik Neues Soundgarden-Album enthält acht Songs mit Chris Cornell

Chris Cornell live on stage 2012 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 14:00 Uhr

Das neue Album von Soundgarden enthält acht Tracks mit Gesang des verstorbenen Frontmanns Chris Cornell, der die Aufnahmen vor seinem Tod im Jahr 2017 eingespielt hatte.

Das neue Album von Soundgarden wird acht Songs mit den Gesangsaufnahmen des verstorbenen Frontmanns Chris Cornell enthalten.

Die Band hatte bereits vor Cornells Tod im Jahr 2017 gemeinsam mit dem ‚Black Hole Sun‘-Sänger an neuem Material gearbeitet. Schlagzeuger Matt Cameron bestätigte nun, dass sich das Album nach einem „langen Prozess“ in der finalen Produktionsphase befindet. Ziel sei es, die Arbeiten nun endlich abzuschließen. Im Podcast ‚Let There Be Talk‘ sagte Cameron: „Wir versuchen jetzt einfach, das Album fertig abzumischen und über die Ziellinie zu bringen. Dann haben wir hoffentlich eine bessere Vorstellung davon, wie es weitergeht. Wir gehen Schritt für Schritt vor, denn es war ein ziemlich langer Prozess, bis wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind.“

Der Künstler erklärte außerdem, dass acht Songs mit Chris Cornells Gesang existieren. Darüber hinaus gebe es noch einige Instrumentalstücke, an denen weitergearbeitet werden soll. „Ich denke, das ist im Grunde alles, was wir an Gesangsaufnahmen haben“, erklärte Matt. „Es gibt noch einige Instrumentalstücke, an denen Kim [Thayil] arbeiten möchte. Vielleicht machen wir auch noch etwas Neues zusammen – das wäre für mich völlig in Ordnung.“

Bereits im vergangenen Jahr verriet Bassist Ben Shepherd, dass die Band an dem bislang unbetitelten Album arbeite und dass es veröffentlicht werden könnte. Beim Anhören der Aufnahmen verspüre er ein überwältigendes Gefühl von Ehrfurcht, kreativer Kraft und Liebe. In einem Instagram-Beitrag schrieb der Musiker: „Es fühlt sich gut und belebend an, Chris von jenseits dieses Horizonts singen zu hören und diese gewaltige, mächtige Lebenskraft zu spüren, die entsteht, wenn Seelen etwas miteinander teilen.“