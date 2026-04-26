Musik New Kids on the Block kündigen überarbeitete Las-Vegas-Residency an

New Kids On The Block - June 2024 - Magic Summer 2024 Tour - Pine Knob Music Theatre -Michigan-Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2026, 14:40 Uhr

New Kids on the Block kündigen überarbeitete Las-Vegas-Residency an.

New Kids on the Block verpassen ihrer Las-Vegas-Show ein Update.

Die ‚Hangin’ Tough‘-Stars – Donnie Wahlberg, Joey McIntyre, Jordan Knight, Jonathan Knight und Danny Wood – starteten ihre Konzertreihe ‚The Right Stuff‘ letzten Sommer. Nun haben sie angekündigt, dass ihre letzten 16 Shows im Dolby Live im Park MGM komplett überarbeitet werden. ‚The Right Stuff Remixed‘ wird neue Songs, „verbesserte Fan-Erlebnisse“ und besondere Überraschungen bieten, in einer Produktionsgröße, „die auf Tour nicht reproduzierbar ist“. Donnie sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Wir haben die besten Fans überhaupt, und diese Shows geben uns noch einmal die Chance, mit ihnen zu feiern. Wir wollen es so erschwinglich, unglaublich und magisch wie möglich machen.“

Die Konzerte am 19., 20., 24., 26. und 27. Juni, am 1., 3. und 4. Juli sowie am 2., 3., 7., 9., 10., 14., 16. und 17. Oktober werden die einzigen Live-Auftritte der Gruppe in den Jahren 2026 und 2027 sein. Bereits im September 2024 hatte die Band ihre Residency angekündigt und ihre Begeisterung darüber geäußert, ihre Show auf das „nächste Level“ zu bringen. Donnie sagte damals: „Wir schätzen jede Gelegenheit, für unsere Fans aufzutreten, aber eine Las-Vegas-Residency gibt uns die Chance, unsere Performance und die Interaktion mit unseren Fans auf ein neues Niveau zu heben.“

Jordan Knight gab zu, dass sein jüngeres Ich die Idee, in diesem Alter in Las Vegas aufzutreten, „ziemlich kitschig“ gefunden hätte. Er sagte: „Wenn man jung ist, denkt man, man ist total cool. Und wenn jemand gesagt hätte: ‚Ihr werdet in euren 50ern in Vegas auftreten‘, hätte ich damals gedacht: ‚Oh nein, das ist total kitschig.‘ Aber jetzt, wo wir das machen, habe ich das Gefühl, dass wir uns selbst treu bleiben. Wir verkaufen uns nicht, wir bleiben einfach wir selbst.“