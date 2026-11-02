Stars Pete Davidson und Ex-Freundin Elsie Hewitt wieder vereint

Pete Davidson and Elsie Hewitt with Scottie - Instagram - Oct 2025 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2026, 10:00 Uhr

Pete Davidson und seine Ex-Freundin Elsie Hewitt haben gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Halloween gefeiert.

Das ehemalige Paar hatte sich fünf Monate nach der Geburt seiner Tochter Scottie am 12. Dezember 2025 getrennt. Nun wirkten beide glücklich, als sie mit ihrem Nachwuchs unterwegs waren und sich liebevoll um die Kleine kümmerten. Dabei trugen sie aufeinander abgestimmte Kostüme aus der Fernsehserie ‚Die Sopranos‘.

Am Sonntag (1. November) veröffentlichte die 30-jährige Elsie auf Instagram ein Familienfoto, auf dem die Kleine in einem roten Bollerwagen saß und als Tony Soprano, die Hauptfigur des HBO-Krimidramas, verkleidet war. Sie trug einen Bademantel und hielt eine Plüschzigarre in der Hand. An einer Ecke des Wagens hing ein leuchtendes Neonschild mit der Aufschrift ‚Bada Bing!‘. Der 32-jährige Pete hatte sich als Paulie ‚Walnuts‘ Gualtieri verkleidet. Er trug eine schwarze Lederjacke und hatte die Seiten seiner Haare grau gefärbt. Elsie wiederum verkörperte Christopher Moltisanti und trug eine bordeauxrote Trainingsjacke sowie eine Halskrause. Ihren Instagram-Beitrag versah sie mit der Bildunterschrift: „Riecht nach Halloween.“

Im Juli hatten sich die beiden auf eine Regelung zur Erziehung ihrer Tochter geeinigt. In einer gemeinsamen Erklärung, die der Kolumne ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘ vorlag, betonten Pete und Elsie, dass das Wohlergehen ihrer Tochter weiterhin oberste Priorität habe. „Wir kümmern uns gemeinsam und in gegenseitigem Einvernehmen um die Erziehung unserer Tochter“, erklärten sie und versicherten, zusammenarbeiten zu wollen, damit Scottie von beiden Elternteilen Liebe erfahre.

Pete und Elsie hatten ihre Tochter den Fans kurz nach ihrer Geburt vorgestellt, indem sie auf Instagram eine Reihe von Familienfotos veröffentlichten. Elsie bezeichnete Scottie damals als ihr „bisher bestes Werk“ und erklärte, sie sei von Liebe und Dankbarkeit überwältigt. Der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star Pete fügte hinzu: „Wu-Tang für immer.“ Die beiden entschieden sich dagegen, Scotties Gesicht öffentlich zu zeigen, und verdeckten es auf jedem Foto mit einem weißen Herz-Emoji.

Seit der Trennung wurde Pete mehrfach dabei fotografiert, wie er Zeit mit seiner Tochter verbrachte. Unter anderem wurde er dabei gesehen, wie er Scottie in einem Kinderwagen durch einen Park in New York City schob. Laut ‚Page Six‘ hatte ein Insider zuvor erklärt, dass Pete auch nach der Trennung weiterhin Ausgaben übernehme, die sowohl Elsie als auch Scottie betreffen. „Sie mögen sich getrennt haben, aber alles, was er möchte, ist, dass Elsie glücklich ist und es ihr gut geht“, sagte der Insider.

Berichten zufolge sollen verschiedene Belastungsfaktoren zur Trennung von Pete und Elsie beigetragen haben.

Ein Nahestehender erklärte gegenüber ‚Us Weekly‘, dass die beiden versucht hätten, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, jedoch mit unterschiedlichen Schwierigkeiten konfrontiert gewesen seien. Dazu habe auch gehört, dass sie gemeinsam ein Kind bekamen, obwohl sie sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht besonders gut kannten. „Beide versuchen, die Situation bestmöglich zu meistern“, erklärte der Insider und fügte hinzu, dass sie ihre Zeitpläne an die Bedürfnisse ihrer Tochter angepasst hätten.