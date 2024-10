Down-Under-Reise des Königspaares „Nicht mein König“: Senatorin protestiert gegen Charles

König Charles bei seiner Rede - danach rief Senatorin Lidia Thorpe: "Nicht mein König". (ili/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 11:09 Uhr

König Charles III. wurde nach seiner Rede im australischen Parlament von einer unabhängigen Senatorin mit "Nicht mein König"-Rufen konfrontiert. Reaktionen blieben aus.

König Charles III. (75) hatte am zweiten offiziellen Tag seines Aufenthalts in Down Under gerade seine Rede vor dem australischen Parlament in der Hauptstadt Canberra gehalten und war auf dem Weg zurück zu Königin Camilla (77) auf die Bühne, als Senatorin Lidia Thorpe (51) in einem traditionellen Mantel aus Opossumfell die Zeremonie unterbrach.

Wie BBC meldet, lief sie vom hinteren Teil der Versammlung nach vorne und schrie etwa eine Minute lang, bevor sie von den Sicherheitskräften weggeführt werden konnte. Nachdem sie Behauptungen über einen Völkermord an "unserem Volk" aufgestellt hatte, konnte man sie rufen hören: "Dies ist nicht Euer Land, Ihr seid nicht mein König." Die Zeremonie wurde danach ohne jeglichen Kommentar zu dem Vorfall beendet, und das Königspaar ging nach draußen, um die wartenden Fans zu begrüßen.

Lidia Thorpe ist australische Ureinwohnerin

Thorpe ist eine unabhängige Senatorin aus Victoria und eine australische Ureinwohnerin, die sich seit langem für einen Vertrag zwischen der australischen Regierung und den Ureinwohnern des Landes einsetzt. Australien ist die einzige ehemalige britische Kolonie ohne einen solchen Vertrag, und viele Aborigines und Torres-Strait-Insulaner betonen, dass sie ihre Souveränität oder ihr Land nie an die Krone abgetreten haben.

Anschließend sagte Thorpe der BBC, sie habe dem König eine "klare Botschaft" übermitteln wollen. "Um der Souverän zu sein, muss man aus dem Land sein", sagte sie. "Er ist nicht von diesem Land." Weiter sagte sie: "Wir können ein besseres Land werden – aber wir können uns nicht vor dem Kolonisator verbeugen, dessen Vorfahren, von denen er dort sprach, für Massenmord und Massengenozid verantwortlich sind."

Trotz der Proteste freuten sich viele andere, die Royals zu sehen. Den ganzen Morgen über standen die Menschen vor dem Parlamentsgebäude in der prallen Sonne Canberras Schlange und schwenkten australische Flaggen. Der Buckingham Palast hat sich nicht offiziell zu Thorpes Protest geäußert und sich stattdessen auf die Menschenmenge konzentriert, die gekommen war, um den König und die Königin in Canberra zu sehen.

Löst sich Australien von der Monarchie?

Australien ist ein Commonwealth-Land, in dem der König als Staatsoberhaupt fungiert. Seit Jahrzehnten wird in Australien darüber debattiert, ob man sich von der Monarchie lösen soll. Im Jahr 1999 wurde die Frage der Öffentlichkeit in einem Referendum vorgelegt – die einzige Möglichkeit, die Verfassung des Landes zu ändern – und mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Umfragen deuten jedoch darauf hin, dass die Unterstützung für die Bewegung seither gewachsen ist.

Der Besuch von König Charles ist sein erster Besuch in Australien, seit er die Nachfolge seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), angetreten hat. Aufgrund seines Gesundheitszustands – der König kämpft gegen eine Krebserkrankung – fällt die Reise kürzer aus als frühere königliche Besuche.