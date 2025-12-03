Stars Nicht nur Gottschalk geht: RTL-Show bald ohne Besetzung

Thomas Gottschalks Kollegen tun es ihm gleich.

Es ist offiziell: Die Samstagabendshow ‚Denn sie wissen nicht, was passiert!‘ von RTL steht vor einem großen Neustart. Denn mit dem Ausstieg von Thomas Gottschalk geht nicht nur ein Moderator, sondern direkt das komplette Moderatoren-Trio samt Günther Jauch und Barbara Schöneberger von Bord. Das berichtet unter anderem ’spot on news‘. Gottschalk, der vor kurzem seine Krebserkrankung öffentlich machte, hatte bereits im Mai bekannt gegeben, dass er die Spielshow zu einem absehbaren Zeitpunkt verlassen werde.

Am Samstag, den 6. Dezember, wird das Dreiergespann nun zum letzten Mal gemeinsam über die Bühne gehen – nach sieben Jahren und 48 Folgen, in denen sie mit Spontaneität und Humor das Fernsehpublikum begeistert haben. In einer offiziellen Mitteilung würdigte RTL die drei Stars mit den Worten: „Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV‑Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann.“ Weiter steht zu lesen: „Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt – ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Sie haben gezeigt, wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt.“

Damit endet eine Ära: Seit 2018 standen Gottschalk, Jauch und Schöneberger regelmäßig für ‚Denn sie wissen nicht, was passiert!‘ vor der Kamera. Der Clou der Show liegt im Titel: Keine der TV-Ikonen wusste im Vorhinein, welche Spiele und Impro-Situationen sie erwarten würden. Doch was passiert nach dem Abgang der drei Stars mit der Sendung? RTL lässt aktuell bereits durchblicken, dass der Abschied des Trios nicht zwangsläufig das Ende bedeuten muss: Laut Medienberichten und Brancheninsidern laufen bereits Vorbereitungen für eine Neuauflage — mit neuem, „samstagabendshow-erprobtem Personal“. Wer genau die Sendung übernehmen soll, bleibt jedoch bis auf weiteres geheim.