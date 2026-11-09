Stars Nick Jonas hadert mit Diabetes: ‚Ein Teil von mir nimmt es dir übel‘

Nick Jonas - "Power Ballad" New York Special Screening - Arrivals - Starpix for Lionsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 11:00 Uhr

Nick Jonas hadert mit seiner Diabetes-Erkrankung.

Seit 21 Jahren lebt Nick Jonas mit Diabetes – und auch wenn der Sänger gelernt hat, mit der Erkrankung umzugehen, fällt ihm das nicht immer leicht.

Der 34-jährige Musiker erhielt die Diagnose im Alter von gerade einmal 13 Jahren. Anlässlich des National Diabetes Awareness Month hat er nun einen sehr persönlichen Einblick in seinen Alltag gegeben. In einem offenen Brief wendet er sich dabei direkt an seine Erkrankung, die er als eine Art „alten Freund“ bezeichnet. „Hallo, alter Freund. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? 21 Jahre. 21 Jahre, und du hast dich kein bisschen verändert“, beginnt Jonas seinen Brief. Darin beschreibt er, wie sehr Diabetes seinen Alltag bestimmt. Regelmäßig kontrolliere er seine Glukosewerte über das Smartphone und müsse vor dem Essen berechnen, wie viel Insulin sein Körper benötigt. Selbst eine Mahlzeit mit 17 Gramm Kohlenhydraten könne eine entsprechende Reaktion erforderlich machen. „Das sind nur zwei von Hunderten kleinen Entscheidungen, die ich jede Woche treffen muss“, schreibt der Sänger. Für Außenstehende seien diese Abläufe häufig kaum zu erkennen. Dennoch bestimmten sie sein Leben. Diabetes sei letztlich ein ständiger Austausch zwischen dem eigenen Körper, dem Verstand und den technischen Hilfsmitteln, auf die er angewiesen sei.

Die Diagnose habe seine Vorstellung von Kontrolle nachhaltig verändert. Früher habe er sein Leben nach festen Vorstellungen und Strukturen ausgerichtet. Doch die Unberechenbarkeit der Erkrankung habe dieses Selbstverständnis nach und nach erschüttert. „Ein Teil von mir ist dankbar, dass ich diese Lektion gelernt habe. Ein anderer Teil nimmt es dir übel. Punkt. Es gibt Tage, an denen ich mich frage, wie sich ein Leben ohne dich anfühlen würde“, gesteht Jonas.

Besonders während seiner Kindheit und Jugend habe er sich häufig fehl am Platz gefühlt. In der Schule sei er missverstanden worden, auch in anderen sozialen Kreisen habe ihm das Gefühl der Zugehörigkeit gefehlt. Erst als er offen über sein Leben mit Typ-1-Diabetes sprach und andere Betroffene kennenlernte, habe sich das geändert. Mit seiner Teilnahme an der Kampagne ‚A Letter to Diabetes‘ des Unternehmens Dexcom möchte der Musiker nun anderen Betroffenen Mut machen. Besonders junge Menschen, die gerade erst ihre Diagnose erhalten haben, sollen sich weniger allein fühlen. „Ich teile meine Geschichte für den 13-Jährigen, der gerade seine Diagnose bekommen hat und verängstigt in einem Krankenhausbett liegt“, erklärt Jonas. Er wolle zeigen, dass es möglich sei, trotz der täglichen Herausforderungen seine Träume zu verwirklichen. Seine Botschaft: „Ich werde meine Geschichte weiterhin erzählen und offen über die Wahrheit sprechen, damit sich irgendwo da draußen jemand ein kleines bisschen weniger allein fühlt.“