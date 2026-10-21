Stars Priyanka Chopra übertraf ihre eigenen Erwartungen, doch wie gelang ihr das?

Priyanka Chopra Jonas at Cannes Lion - Getty - June 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2026, 10:15 Uhr

Priyanka Chopra war in jungen Jahren „sehr schüchtern und introvertiert“.

Die heute 44-jährige Schauspielerin feierte sowohl in Bollywood als auch in Hollywood große Erfolge. Inzwischen blickt sie auf eine Karriere zurück, die selbst ihre eigenen Erwartungen übertroffen hat. Dabei hätte sie sich früher kaum vorstellen können, wie weit sie es einmal bringen würde. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ verriet die Ehefrau von Popstar Nick Jonas: „Ich glaube nicht, dass mein jüngeres Ich das geglaubt hätte. Ich hatte damals keine übertrieben unrealistischen Hoffnungen. Ich hätte mir einfach nie vorstellen können, dass so etwas ganz normalen Menschen tatsächlich passieren kann. Am meisten hätte sie wahrscheinlich mein Durchhaltevermögen und meine Willenskraft überrascht. Als ich jung war, war ich nämlich sehr schüchtern und introvertiert. Deshalb wäre sie bestimmt erstaunt gewesen, wie sehr ich mich durchbeißen kann.“

Schon früher hatte Priyanka berichtet, dass sie sich zu Beginn ihrer Karriere in Hollywood mit vorgefassten Meinungen und Vorurteilen auseinandersetzen musste. In der indischen Filmindustrie hatte sie bereits große Erfolge gefeiert, bevor sie den Schritt in die USA wagte. Der Neuanfang in Amerika erwies sich jedoch als alles andere als einfach. Im Interview mit ‚Variety‘ erinnerte sich die Schauspielerin: „Die Leute sagten dann Dinge wie: ‚Oh, du sprichst aber gut Englisch.‘ Noch bevor ich überhaupt einen Raum betrat, hatten die Menschen bereits eine bestimmte Vorstellung von mir, wenn ich zu einem Meeting ging.“

2013 zog Priyanka nach Los Angeles. Den beruflichen Neustart in Hollywood beschreibt sie rückblickend als „beängstigend“. In Indien hatte sie sich bereits eine erfolgreiche Karriere aufgebaut und war finanziell abgesichert. Trotzdem entschied sie sich bewusst dafür, alles hinter sich zu lassen und in den USA noch einmal von vorn anzufangen. „Mit Anfang 30 seine Karriere neu aufzubauen, ist beängstigend. Ich war abgesichert, verdiente gutes Geld und hatte mir bereits einen Namen gemacht. Und trotzdem entschied ich mich dafür, all das aufzugeben“, erklärte sie.

Auch die Kritik an ihrer Beziehung zu Nick Jonas sprach Priyanka offen an. Das Paar ist seit 2018 verheiratet. Dass ihre Liebe nicht von allen positiv aufgenommen wurde, empfanden beide zunächst als sehr verletzend. Mittlerweile lässt die Schauspielerin solche Kommentare jedoch nicht mehr an sich heran. „Ich weiß nicht, was es an uns war, das bei manchen Menschen so schlecht ankam“, sagte sie. „Vielleicht lag es daran, dass wir aus unterschiedlichen Kulturen und Ländern kommen, verschiedenen Religionen angehören und es einen Altersunterschied zwischen uns gibt. Das war sehr verletzend. Aber anstatt uns von den Reaktionen anderer verunsichern zu lassen, haben wir uns einfach aufeinander konzentriert und uns gesagt: ‚Das ist nicht wichtig.'“ Heute gehe sie mit Kritik deutlich gelassener um. „Mittlerweile prallt das an mir ab wie Wasser an einer Ente“, erklärte Priyanka.