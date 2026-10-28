Stars Kevin Jonas blamiert sich mit peinlichem Foto im Gruppenchat

Kevin Jonas, Joe Jonas and Nick Jonas - LA Premiere Of Disney's "Camp Rock 3" - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 10:00 Uhr

Kevin Jonas blamiert sich mit peinlichem Foto im Gruppenchat.

Kevin Jonas ist ein Missgeschick unterlaufen, das ihm im Nachhinein sichtlich unangenehm war: Der Sänger verschickte versehentlich ein Nacktfoto an seine Brüder Joe und Nick.

In ihrem Podcast ‚Hey Jonas‘ plauderten die Jonas Brothers nun über den peinlichen Vorfall und verrieten, wie es dazu kommen konnte. Der Gruppenchat, in dem neben den drei Geschwistern auch einige Freunde miteinander schreiben, dreht sich normalerweise um American Football und ihre gemeinsame Lieblingsmannschaft, die New York Giants. Ausgerechnet eine Nachricht über die Aufstellung des Teams wurde Kevin zum Verhängnis.

Joe Jonas erinnerte sich daran, dass es zuvor eine wichtige Ankündigung gegeben hatte: JJ McCarthy sollte als Quarterback in der Startaufstellung stehen. Kevin schickte daraufhin ein Foto eines Fernsehbildschirms in den Chat, auf dem die Neuigkeit zu sehen war. Zunächst schöpfte niemand Verdacht. „Es ist ein Fernseher, auf dem die Ankündigung zu sehen ist, und keiner denkt sich groß etwas dabei“, erklärte Nick Jonas. Anschließend diskutierten die Brüder über ihre Prognosen für den Super Bowl im Februar 2027. Danach herrschte etwa eine Stunde lang Ruhe in der Unterhaltung.

Rund 60 Minuten später änderte sich die Stimmung schlagartig. Kevin bemerkte offenbar, was auf dem vermeintlich harmlosen Fernsehfoto ebenfalls zu erkennen war, und schickte mehrere Nachrichten hintereinander. Die erste lautete: „Leute, löscht das Foto, es tut mir leid!“ Kurz darauf folgte ein weiterer Text: „Löscht den Chatverlauf, verdammt.“ Im Podcast erklärte Kevin, wie es zu dem Fauxpas kommen konnte. „Auf dem Foto sind Spiegel, und das habe ich nicht bemerkt. Es war in unserem Badezimmer, und ich habe das Bild gemacht, während ich gerade unter die Dusche gehen wollte“, berichtete er sichtlich beschämt.

Joe konnte sich daraufhin einen weiteren Kommentar nicht verkneifen. Rund um den Fernseher hätten sich Spiegel befunden, durch die mehr zu sehen gewesen sei als beabsichtigt. Unterhalb des großen Bildschirms sei ebenfalls ein Spiegel angebracht gewesen, der den entscheidenden Bildausschnitt gezeigt habe. Nick bezeichnete den Vorfall lachend als „legendär“. Besonders amüsant seien für ihn nicht einmal das Foto selbst, sondern Kevins vier aufeinanderfolgende Nachrichten gewesen, die er scherzhaft mit einem Gedicht verglich. Seine Brüder nahmen ihm das Missgeschick offenbar nicht übel. Statt weiter auf dem Thema herumzureiten, lenkte Nick das Gespräch zurück zum Football und schrieb: „Go Giants.“ Kevin blieb am Ende vor allem die Erleichterung, dass das Bild nicht bei anderen Empfängern gelandet war. „Es hätte an so viele andere Stellen gehen können. Oh mein Gott“, fasste er seinen Schrecken zusammen.