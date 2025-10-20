Musik Nick Jonas plant Solo-Comeback

Nick Jonas - An Unforgettable Evening 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2025, 18:00 Uhr

Der US-Sänger soll an neuem Solo-Material arbeiten, während er mit den Jonas Brothers auf Tour ist.

Nick Jonas arbeitet an seinem ersten Soloalbum seit ‚Spaceman‘ aus dem Jahr 2021.

Der Jonas Brothers-Star soll durch die 20-Jahre-Jubiläumstour der Popgruppe (‚Jonas20: Greetings from Your Hometown Tour‘) neues Selbstvertrauen geschöpft haben. Die Tour startete im August und soll im Dezember enden. Laut einem Insider war der 33-jährige Sänger zwischen den Shows im Studio, um neue Songs aufzunehmen. Sowohl er als auch sein Plattenlabel hoffen, dass ein neues Album innerhalb des nächsten Jahres erscheint.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Nick hat die Jonas-Brothers-Tour geliebt. Sie hat ihm geholfen, als Solo-Künstler wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. Er schreibt und nimmt bereits wieder im Studio auf. Und es geht dabei nicht nur um ein kleines Spaßprojekt – es steckt eine kreative Vision dahinter.“

Der ‚Jealous‘-Interpret hatte zuvor erzählt, dass er seine neue Musik immer zuerst seiner Frau Priyanka Chopra Jonas vorspielt, weil ihm ihr Urteil am wichtigsten ist. Im Gespräch mit ‚GQ Hype‘ über sein letztes Album sagte er: „Ihr Feedback und ihre Meinung bedeuten mir sehr viel – besonders, wenn es um etwas geht, das direkt mit unserer gemeinsamen Erfahrung und Beziehung zu tun hat. Sie hat es geliebt, was großartig war. Es ist wichtig, diesen natürlichen Dialog zu haben.“

Umgekehrt unterstützt auch Nick seine Partnerin bei ihren beruflichen Projekten. „Wenn sie an etwas arbeitet, von dem ich denke, dass es noch nicht ganz das ist, was es sein könnte – und umgekehrt –, dann sprechen wir offen darüber, aus Liebe und Respekt füreinander“, berichtete er.