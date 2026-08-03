Musik Nickelback hatten es mit ihrem neuen Album nicht eilig

Nickelback - Jelling Festival 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 09:00 Uhr

Bassist Mike Kroeger verrät, dass es die Rockband bei ihrem neuen Album langsam angehen ließ.

Nickelback haben sich bei ihrem neuen Album ‚Everything Under the Sun‘ bewusst keinen Zeitdruck gemacht.

Die Band wollte sich für die Arbeiten mehr Freiraum nehmen und sich nicht von engen Zeitplänen treiben lassen. Das neue Studioalbum erscheint am 30. Oktober. Bassist und Gründungsmitglied Mike Kroeger sprach im Podcast ‚Loudwire Nights‘ über die Entstehung der mit Spannung erwarteten Platte. „Die Grundidee war, einfach zu entspannen und uns Zeit zu nehmen, um das Album zu machen und fertigzustellen. Wir haben nichts überstürzt. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass wir es so dringend fertigbekommen müssen wie vielleicht früher“, erklärte er.

Kroeger schilderte, dass Nickelback in der Vergangenheit einem festen Rhythmus gefolgt seien: Nach einem Album sei die Band auf Tour gegangen und anschließend nahezu direkt wieder ins Studio zurückgekehrt. Dieses Mal habe man sich bewusst für ein ruhigeres Tempo entschieden, um die bestmögliche Arbeit abzuliefern, statt sich an strikte Deadlines zu halten.

Nach seinen Worten legte die Gruppe zwischen den Alben außerdem ein zusätzliches Jahr Pause ein. „Wir wollten einfach etwas Abstand schaffen. Während COVID waren wir eine Zeit lang weg, und unsere Fans haben erstaunlich gut darauf reagiert, dass es von uns eine Zeit lang etwas weniger gab“, schilderte er.

Die erste Single des neuen Albums trägt den Titel ‚Rattle the Cage‘. Der Song existierte bereits seit einiger Zeit, erhielt jedoch durch die Zusammenarbeit mit Gitarrist John 5 neues Leben. Über die Kooperation sagte Kroeger: „Wir wollten unsere Grenzen etwas erweitern und sehen, was möglich ist.“ John 5 sei dafür das perfekte Beispiel gewesen, weil die Band seine Arbeit seit Langem schätze und es viele gemeinsame Bekannte gebe. „Er hat zugesagt, und es war eine großartige Erfahrung, ihn auf einem unserer Songs dabei zu haben. Ihm bei der Arbeit zuzusehen, war außerdem ziemlich beeindruckend“, schwärmte Kroeger.