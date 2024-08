Musik Nicki Minaj: Großes Lob an ihre Barbz-Fans

Nicki Minaj - April 2024 - Getty Images - Dreamville Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2024, 13:50 Uhr

Nicki Minaj verkündete, dass sie wegen ihren Fans weiterhin Musik macht.

Die 41-jährige Künstlerin verkündete, dass das Machen von Musik ihre „wahre Leidenschaft“ im Leben bleibt, aber ihre Fans, die auch als Barbz bekannt sind, seien der wahre Grund, warum sie sich nicht von der Musikbranche abgewandt hat.

Einer von Nickis Followern schrieb auf seinem Account auf X: „Ich bin so froh darüber, dass Nicki immer noch aktiv und leidenschaftlich Musik aufnimmt, denn ich meine es ernst, wenn ich sage, dass sie die Einzige ist, die es in diesem aktuellen Rap-Genre einfach für mich bringt.“ Woraufhin Nicki antwortete: „Und obwohl Musik meine WAHRE LEIDENSCHAFT ist (im Moment die größte), denke ich, dass der einzige Grund, warum ich das noch professionell tue, die Barbz sind. Ich sage das den Leuten ständig. Auch, da ich bei einem Label bin, mit dem ich echt wie eine Familie geworden bin. Das sind die Dinge, die die Leute gar nicht sehen. Ich werde es euch eines Tages sagen.” Unterdessen hatte Nicki zuvor angekündigt, dass sie eine Deluxe-Version von ‚Pink Friday 2‘ veröffentlichen wird. Die Rapperin hatte ihr Hit-Album im Dezember veröffentlicht und kündigte in den sozialen Medien an, dass sie in den kommenden Monaten eine Deluxe-Version der Platte herausbringen möchte.