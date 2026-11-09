Stars Nicola Coughlan fordert mehr Einsatz gegen toxische Männlichkeit

Nicola Coughlan - September 2024 - 76th Primetime Emmy Awards - Peacock Theater - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 14:00 Uhr

Nicola Coughlan fordert ein stärkeres gesellschaftliches Engagement im Kampf gegen toxische Männlichkeit.

Die Schauspielerin ist überzeugt, dass bislang zu wenig unternommen wird, um problematische Verhaltensweisen von Männern zu bekämpfen. Stattdessen werde Frauen häufig die Verantwortung übertragen, sich selbst vor gefährlichen Situationen zu schützen. Für ihre Rolle in dem neuen zweiteiligen Drama ‚I Am Helen‘ beschäftigte sich die 39-Jährige mehrere Monate intensiv mit dem Thema. Im Gespräch mit ‚Deadline‘ machte sie deutlich, dass sie die bisherige gesellschaftliche Herangehensweise für unzureichend hält. Auf die Frage, ob genug gegen toxische Männlichkeit getan werde, antwortete Coughlan entschieden: „Nein, das glaube ich nicht. Es ist offensichtlich, dass toxische Männlichkeit unter jungen Männern zunimmt. Jungen Frauen wird sehr viel Verantwortung dafür aufgebürdet, sich in Sicherheit zu bringen und sich vor gefährlichen Situationen zu schützen. Wir müssen aber auch fragen, wer eigentlich die Täter sind.“

In ‚I Am Helen‘ spielt Coughlan die titelgebende Helen. An ihrer Seite ist Joe Cole als ihr Partner Steve zu sehen. Dieser lässt seinen Frust über das eigene Leben zunehmend an seiner Freundin aus. Die von Dominic Savage entwickelte Produktion möchte dabei bewusst keine extremen Auswüchse der sogenannten Manosphere in den Mittelpunkt stellen. Vielmehr soll eine Geschichte erzählt werden, die sich auch im unmittelbaren Umfeld der Zuschauer abspielen könnte. „Ich hoffe, dass ‚I Am Helen‘ zwei echte Menschen zeigt, in denen sich Zuschauer selbst oder Freunde wiedererkennen können“, erklärte Coughlan. Die Figuren seien weder überzeichnet noch unrealistisch. Auch Steves Verhalten werde nicht als Karikatur eines Bösewichts dargestellt. „Helen ist eine ganz normale Frau, die schon lange in dieser Beziehung lebt. Ich hoffe, dass gerade diese Normalität die Menschen erreicht.“

Für seine Vorbereitung beschäftigte sich auch Cole intensiv mit der sogenannten Manosphere, einem digitalen Milieu, in dem häufig frauenfeindliche Vorstellungen verbreitet werden. Besonders aufschlussreich seien für ihn allerdings nicht die extremsten Vertreter gewesen, sondern Männer mit zunächst moderater wirkenden Ansichten. Dazu gehörten etwa selbst ernannte Dating-Coaches oder Influencer, die sich mit Selbstoptimierung beschäftigen. „Sie wirken möglicherweise vernünftig, sagen aber gelegentlich Dinge, die völlig daneben sind, etwa: ‚Eine Frau sollte für mich sorgen und zu Hause bleiben'“, beschrieb Cole seine Beobachtungen. Die Serie wolle zeigen, wie auch ein scheinbar gewöhnlicher Mensch von solchen Inhalten beeinflusst werden könne, wenn das eigene Leben nicht den Erwartungen entspreche.

Gedreht wurde die Produktion chronologisch und teilweise ohne fest vorgegebenen Dialog. Für Cole war das eine besondere Herausforderung: Während Coughlans persönliche Überzeugungen denen ihrer Figur weitgehend ähnelten, unterschieden sich seine eigenen Ansichten deutlich von denen Steves. Die Zusammenarbeit mit seiner Kollegin habe dennoch gut funktioniert. Coughlan bringe viel Energie ein und stelle zahlreiche Fragen, erklärte Cole. Da Steve seine Gedanken nicht immer so gut ausdrücken könne, habe dieser Gegensatz zwischen den beiden Darstellern den Szenen gutgetan.

Für Coughlan selbst war die improvisierte Arbeitsweise zunächst beängstigend, gleichzeitig empfand sie sie als befreiend. „Es war beängstigend, weil man hofft, dass man keinen schlechten Tag erwischt“, sagte sie. Schauspieler würden sich normalerweise an den vorgegebenen Dialogen orientieren. Ohne diesen Halt frage man sich schnell, ob eine Szene misslingen könnte. Dennoch habe sie den besonderen Drehprozess genossen. Auch das kleine Filmteam habe dazu beigetragen, dass alle Beteiligten enger zusammenarbeiteten.