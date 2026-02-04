Stars Nicola Peltz’ Vater Nelson bricht sein Schweigen zum Beckham-Familienstreit

Brooklyn Peltz Beckham and Nicola Peltz Beckham - APril 2023 - Tiffany and Co opening - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2026, 09:00 Uhr

Nicola Peltz’ Vater Nelson bricht sein Schweigen zum Beckham-Familienstreit.

Nicola Peltz Beckhams Vater Nelson Peltz hofft, dass seine Tochter und Brooklyn eine „lange, glückliche Ehe“ führen werden.

Der 83-jährige milliardenschwere Unternehmer äußerte sich erstmals zu dem Familiendrama seiner Tochter, das nach der explosiven Stellungnahme ihres Ehemanns gegen dessen Eltern Sir David und Lady Victoria Beckham öffentlich geworden ist. Bei der Veranstaltung ‚WSJ Invest Live‘ am Dienstag (03. Februar) wurde Nelson gefragt, wie man mit „Verhandlungen in hochbrisanten Situationen umgeht – besonders, wenn sie öffentlich ausgetragen werden“. Er witzelte: „War meine Familie in letzter Zeit in der Presse? Ist mir gar nicht aufgefallen.“ Dann fügte er hinzu: „Mein Rat ist, sich zum Teufel aus der Presse herauszuhalten. Wie viel Gutes hat das je gebracht? Meine Tochter und die Beckhams – das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist heute nicht Thema hier, aber ich sage Ihnen: Meiner Tochter geht es großartig, meinem Schwiegersohn Brooklyn geht es großartig, und ich freue mich darauf, dass sie zusammen eine lange, glückliche Ehe führen.“ Der zehnfache Vater wurde außerdem gefragt, ob er dem Paar Ratschläge zum Umgang mit schwierigen Situationen gegeben habe. Er antwortete: „Ja, habe ich. Manchmal geben sie mir sogar Ratschläge.“

Im vergangenen Monat hatte Brooklyn einen langen, aufsehenerregenden Beitrag auf Instagram veröffentlicht, in dem er seine Eltern für den familiären Bruch verantwortlich machte. Er warf seinen Eltern David und Victoria vor, seine Beziehung zu Ehefrau Nicola „ruinieren“ zu wollen, und behauptete, seine Mutter habe seinen ersten Hochzeitstanz sabotiert. Er schrieb: „Meine Mutter hat meinen ersten Tanz mit meiner Frau an sich gerissen, der Wochen im Voraus zu einem romantischen Liebeslied geplant war. Vor unseren 500 Hochzeitsgästen rief Marc Anthony mich auf die Bühne. Laut Ablaufplan sollte dort mein romantischer Tanz mit meiner Frau stattfinden – stattdessen wartete meine Mutter dort, um mit mir zu tanzen. Sie tanzte sehr unangemessen mit mir vor allen Leuten. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so unwohl oder gedemütigt gefühlt.“

Im letzten Story-Post seiner Stellungnahme erklärte Brooklyn, dass er, Nicola und ihre „zukünftige Familie“ sich einfach nur „Frieden, Privatsphäre und Glück“ wünschen. Er schrieb weiter: „Die Darstellung, dass meine Frau mich kontrolliert, ist völlig verdreht. Ich wurde den Großteil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert. Ich bin mit überwältigender Angst aufgewachsen. Zum ersten Mal in meinem Leben – seit ich Abstand zu meiner Familie genommen habe – ist diese Angst verschwunden.“