Stars Nicolas Cage nach Erdrutsch ‚ein bisschen obdachlos‘: Luxusvilla in Malibu schwer beschädigt

Nicolas Cage - Newport Beach Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 14:00 Uhr

Nicolas Cage muss sich an eine neue Wohnsituation gewöhnen, nachdem ein gewaltiger Erdfall im September seine 10,5 Millionen Dollar teure Villa in Malibu beschädigt hatte.

Nicolas Cage ist nach einem gewaltigen Erdrutsch vorübergehend ohne eigenes Zuhause.

Ein riesiges Erdloch hat das Anwesen des Schauspielers in Malibu schwer beschädigt und seine Einfahrt verschluckt. Der 62-Jährige musste deshalb vorerst in Hotels unterkommen. Bei der L.A. Comic Con am vergangenen Samstag (31. Oktober) verriet er, dass er derzeit „ein bisschen obdachlos“ sei. „Mit meinem Haus in Malibu ist etwas passiert. Deshalb wohne ich momentan in Hotels und habe heute Abend keine normalen Halloween-Süßes-oder-Saures-Besucher, die ich gerne empfangen würde“, erklärte er.

Ganz auf Halloween wollte der ‚Spider-Noir‘-Star allerdings nicht verzichten. Er kündigte an, mit seiner vierjährigen Tochter August in Santa Monica von Tür zu Tür zu ziehen und Süßigkeiten zu sammeln. Nachdem er sie ins Bett gebracht habe, wolle er sich außerdem Stanley Kubricks Horror-Klassiker ‚Shining‘ aus dem Jahr 1980 ansehen.

Während sich Cage an seine vorübergehende Wohnsituation gewöhnen muss, kämpft er weiterhin darum, seine vierstöckige Villa direkt am Meer zu retten. Das Anwesen hatte er 2024 gekauft und dafür 10,5 Millionen Dollar bezahlt. Wie die ‚New York Post‘ unter Berufung auf ‚Page Six‘ berichtete, beantragte der ‚Das Vermächtnis der Tempelritter‘-Darsteller bei den zuständigen Stadtbehörden kurzfristig drei Genehmigungen, um gegen die Schäden vorzugehen. Das Erdloch hatte sich inzwischen von ursprünglich rund neun auf neun Meter deutlich vergrößert und reichte mittlerweile bis zur Haustür. Dabei wurden ein Zaun, Leitern und provisorische Baustellentoiletten verschluckt.

Die Behörden genehmigten einen Notfallantrag, mit dem Sandsäcke am Strand und entlang der Außenseite des Grundstücks aufgeschichtet werden dürfen. Sie sollen das Anwesen vor den Wellen schützen und eine weitere Erosion verhindern. Zwei weitere Genehmigungen betrafen die Entfernung von Asphaltresten aus dem Erdloch sowie vorbereitende Arbeiten für die Bodenbefestigung und die Entnahme von Bodenproben. Neben der zerstörten Einfahrt wurden auch eine Wasser- und eine Gasleitung beschädigt. Daraufhin musste die Southern California Gas Company die Gasversorgung in dem Gebiet unterbrechen. Die Behörden ordneten zudem die Evakuierung der umliegenden Grundstücke an.

Die Stadt Malibu hatte am 8. September wegen des Erdlochs in der Nähe von 31630 Sea Level Drive den örtlichen Notstand ausgerufen. Als Gründe nannte sie Sicherheitsbedenken und den eingeschränkten Zugang für Anwohner und Rettungskräfte. Die Behörden warnten außerdem, dass hohe Gezeiten und Regenfälle im Zusammenhang mit Hurrikan Marie die Lage weiter verschärfen könnten. Für die betroffenen Bewohner wurde eine vorübergehende Notunterkunft des Amerikanischen Roten Kreuzes an der Malibu High School eingerichtet.