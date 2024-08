Film Nicolas Cage: Rolle in ‚Madden‘

Nicolas Cage hat einen Vertrag für die Hauptrolle in ‚Madden‘ unterzeichnet.

Der 60-jährige Schauspieler wird in dem neuen Drama, bei dem ‚American Hustle‘-Filmemacher David O. Russell die Regie übernimmt und das Drehbuch schreiben soll, John Madden verkörpern, den berühmten American-Football-Trainer und Sportkommentator, der die beliebte Videospielreihe ‚Madden NFL‘ ins Leben rief.

Der kommende Film, der von Amazon MGM Studios produziert wird, folgt Madden in den 70er Jahren, nachdem er der Cheftrainer der Oakland Raiders wurde und das Team zum Sieg im Super Bowl 1977 führte. Der Filmemacher erklärte in einem Statement: „Nicolas Cage, einer unserer größten und originellsten Schauspieler, wird als beliebte Nationallegende John Madden das Beste des amerikanischen Geistes der Originalität, des Spaßes und der Entschlossenheit verkörpern, mit der alles möglich ist. Zusammen mit dem wilden Stil, der Zielstrebigkeit und dem inspirierten Individualismus von Al Davis, dem Besitzer der Underdogs Oakland Raiders, wird das Feature von der Freude, Menschlichkeit und Genialität handeln, die John Madden in einer unglaublich erfinderischen, coolen Welt der 1970er Jahre ausgemacht haben.“ Nach seiner Zeit bei den Raiders machte Madden, der 2021 im Alter von 85 Jahren verstarb, eine drei Jahrzehnte lange Karriere als Co-Kommentator, die seinen Platz in der amerikanischen Popkultur gefestigt hat.