Daniel Craig und Nicole Kidman Oscarnominierungen 2025: Diese Stars schauen in die Röhre Zahlreiche Filmschaffende konnten sich am Donnerstag über eine Oscarnominierung freuen. Doch für einige große Stars wie etwa Nicole Kidman, Angelina Jolie oder Ex-James-Bond Daniel Craig verwandelte sich die Bekanntgabe der Nominierungen in eine Enttäuschung.