Stars Nicole Kidman: Ein glücklicher Zufall kann dein Leben verändern

Nicole Kidman at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 11:00 Uhr

Nicole Kidman glaubt, dass Schauspielerinnen und Schauspieler „immer am Rand des Durchbruchs“ stehen.

Die Oscarpreisträgerin liebt an dieser Vorstellung die Tatsache, dass ein einziger „glücklicher Zufall“ das Leben eines Menschen in der Filmbranche komplett verändern kann.

Im Gespräch mit Ariana Grande für das Magazin ‚Interview‘ sagte Nicole: „Es gibt so viele Menschen, die es machen wollen und unglaublich talentiert sind und einfach nicht den glücklichen Zufall erleben.“ Sie erklärte aber, dass die Branche offen für solche Chancen sei und ein Durchbruch manchmal wie „vom Himmel fallen“ könne. „Vielleicht machst du schon 20 Jahre Vorsprechen und bekommst dann diese Rolle. Es ist, als stündest du immer kurz davor, dass sich alles verändert. Das ist das Wunderbare daran, Schauspieler, Sänger oder Künstler zu sein. Er könnte gleich um die Ecke stehen, dieser große Durchbruch.“ Sie habe es auch bei vielen Freunden beobachtet – sogar später im Leben.

Nicole mag es allerdings nicht, anderen Menschen Vorschriften zu machen und ihre Wege vorzugeben, teilt aber gerne ihre Erfahrungen. Sie sagte zuvor gegenüber ‚Harper’s Bazaar‘: „Ich sage Menschen nicht gerne, was sie tun sollen, aber ich teile gerne.“ Ihr sei wichtig, dass jeder für sich herausziehe, was er brauche. Sie erklärte außerdem, dass sie bestimmte Merkmale an sich inzwischen schätze. Auf die Frage, ob sie Aspekte ihres Aussehens heute lieber möge als früher, sagte Nicole: „Meine helle Haut. Ich habe sie früher gehasst. Sie ist immer noch nicht mein Lieblingsding, aber ich schätze sie, weil sie auf Film sehr gut wirkt.“ Auch ihre Größe habe sie lieben gelernt.