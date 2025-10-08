Stars Nicole Kidman: Erster Instagram-Post nach Trennung

Nicole Kidman at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 09:00 Uhr

Nicole Kidman meldet sich anlässlich der Pariser Modewoche zurück in den sozialen Medien.

Die 58-Jährige teilte Fotos von der Chanel-Modenschau, kurz nachdem sie sich von Keith Urban (57) getrennt hatte.

Die Darstellerin veröffentlichte am Dienstag (07. Oktober) eine Reihe von Bildern auf Instagram, die sie bei der Chanel-Präsentation zusammen mit dem Filmemacher Baz Luhrmann und der französischen Sängerin Vanessa Paradis zeigen. Kidman, die als Botschafterin für die Marke tätig ist, wirkte in einem weißen Hemd und Jeans entspannt und präsentierte ihren neuen Haarschnitt, den sie als Teil ihrer „Breakup Bang“-Ära bezeichnete. Sie kommentierte die Fotos mit: „Danke @chanelofficial, dass ihr mich und meine Mädchen eingeladen habt.“

Die Schauspielerin wurde bei der Show von ihren Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) begleitet, die jedoch nicht in ihrem Beitrag zu sehen waren. Die Oscar-Preisträgerin teilte auch einen Clip des Friseurs Adir Abergel, der auf Instagram „neue Pony-Ära“ schrieb, während er den neuen Look des ‚Big Little Lies‘-Stars präsentierte.

Der Auftritt war Kidmans erster großer öffentlicher Auftritt seit der Einreichung der Scheidung von Keith nach 19 Jahren Ehe. Laut Gerichtsunterlagen, die ‚Page Six‘ vorliegen, gab sie „unüberbrückbare Differenzen“ als Grund für die Trennung an. Insider berichteten ‚Page Six‘, dass die ‚Babygirl‘-Darstellerin versucht habe, die Ehe zu retten, sich nun aber darauf konzentriere, nach vorne zu schauen.