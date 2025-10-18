Stars Nicole Kidman: Nach Scheidung von Keith Urban konzentriert sie sich auf ‚Familie und Arbeit‘

Bang Showbiz | 18.10.2025, 14:12 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin soll sich derzeit verstärkt auf die positiven Dinge in ihrem Leben konzentrieren.

Nicole Kidman soll ihren Fokus auf ihre Kinder und beruflichen Projekte legen, nachdem ihre Ehe mit Keith Urban in die Brüche gegangen ist.

Die Schauspielerin trennte sich vor mehreren Wochen überraschend von dem Country-Sänger. Wie das Magazin ‚People‘ berichtet, ist sie derzeit „von den beiden Dingen umgeben, die ihr am meisten bedeuten – ihrer Familie und ihrer Arbeit“. Kürzlich kehrte die 58-Jährige nach einer Europareise nach Nashville zurück und soll nun versuchen, „positiv zu bleiben“. Ein Insider erklärte: „Sie ist niemand, der in Bedauern schwelgt – sie glaubt, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert.“

Die Nachricht über die Trennung des Paares wurde am 29. September bekannt. Gerichtsdokumente bestätigten, dass Nicole am folgenden Tag die Scheidung einreichte – wegen unüberbrückbarer Differenzen. Als offizielles Trennungsdatum wurde der 30. September angegeben. Die zwei Stars hatten 2006 geheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter: Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14).

Laut ‚People‘ hat Nicole im Rahmen des Scheidungsverfahren das primäre Sorgerecht für ihre Kinder beantragt. Ein Vertrauter der Oscar-Preisträgerin erklärte: „Sie hat eine großartige Einstellung und ist sehr dankbar für ihr Leben. Sie hat mehrere neue Projekte in Aussicht und freut sich darauf.“

Zu ihren kommenden Projekten zählen die TV-Adaptionen von ‚Margo’s Got Money Troubles‘ und ‚Scarpetta‘, außerdem eine dritte Staffel von ‚Big Little Lies‘ sowie eine Fortsetzung des Films ‚Zauberhafte Schwestern‘ von 1998, in dem Nicole wieder an der Seite von Sandra Bullock zu sehen sein wird.