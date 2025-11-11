Film Nicole Kidman spielt in ‚The Young People‘ mit

Nicole Kidman at Chanel Front Row at Paris Fashion Week - Avalon - October 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 11:00 Uhr

Nicole Kidman wird in ‚The Young People‘ die Hauptrolle übernehmen.

Die Oscarpreisträgerin hat für den kommenden Horror-Thriller von Osgood Perkins unterschrieben und stößt damit zu den bereits angekündigten Stars Lola Tung, Nico Parker, Tatiana Maslany und Lily Collins. Zum Ensemble gehören außerdem Brendan Hines, Cush Jumbo, Heather Graham, Johnny Knoxville und Lexi Minetree. Die Dreharbeiten finden derzeit in Vancouver statt. Obwohl Details zur Handlung geheim gehalten werden, soll der Film von zwei Schulfreunden handeln – wobei einer von ihnen beunruhigende Verhaltensweisen entwickelt.

‚The Young People‘ ist das erste Projekt im Rahmen des „First-Look-Deals“, den Regisseur Osgood Perkins und seine Produktionsfirma Phobos mit Neon abgeschlossen haben. Es markiert zugleich ihre nächste Zusammenarbeit nach dem Erfolg von ‚Longlegs‘, dem erfolgreichsten Independent-Film des Jahres, sowie ‚The Monkey‘. Neons nächster geplanter Perkins-Film ‚Keeper‘ soll noch in dieser Woche erscheinen. Nicole Kidman, die zuletzt in ‚Babygirl‘ zu sehen war, befindet sich derzeit in der Postproduktion der Krimiserie ‚Scarpetta‘.

Außerdem ist sie mit ‚Practical Magic 2‘ beschäftigt, in dem sie sich über ein Wiedersehen mit Sandra Bullock als ihre Filmschwester freut. Sie sagte dem ‚People‘-Magazin: „[Unsere Dynamik ist] verrückt. Ich kann sie necken, und sie neckt mich. Wir leben beide in London, ganz in der Nähe voneinander. Ich liebe sie, sie ist so lustig und liebenswert. Und wir haben einfach die beste Zeit zusammen.“