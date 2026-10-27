Stars Nicole Kidman verrät, welche Regel sie für ihre mentale Gesundheit befolgt

Nicole Kidman - U.S. Premiere Of Warner Bros. Pictures "Practical Magic 2" - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 11:00 Uhr

Nicole Kidman hat verraten, dass sie eine "ziemlich stabile mentale Gesundheit" hat, weil sie ihr Handy nur selten benutzt und lieber meditiert.

Nicole Kidman achtet bewusst darauf, wie viel Zeit sie am Handy verbringt, um ihre mentale Gesundheit zu schützen.

Die Schauspielerin verzichtet häufig auf ihr Smartphone und verbannt es nachts sogar komplett aus ihrem Schlafzimmer. Wie sie im Interview mit der australischen ‚Vogue‘ erklärte, antwortet sie deshalb oft verspätet auf Nachrichten und E-Mails. Ihre ‚Big Little Lies‘-Kollegin Shailene Woodley sprach sie auf diesen Umstand an und lobte Kidman dafür, dass sie so selten am Handy sei. Sie wollte wissen, was die 59-Jährige dadurch gewinne, dass sie nicht ständig auf ein Gerät schaue.

„Ich kann emotional präsent sein und habe deshalb eine ziemlich stabile mentale Gesundheit“, erklärte Kidman. „Ich weiß, dass ich raus in die Natur muss. Ich weiß, wie ich wieder zu mir selbst finde, wenn mir alles zu viel wird. Und das Handy ist für mich nicht die Lösung.“ Statt endlos durch negative Nachrichten zu scrollen, meditiere sie lieber. Dafür brauche es allerdings Disziplin: Man müsse sich bewusst sagen, dass man es lassen solle.

Kidman fügte hinzu: „Ich habe mein Handy nachts nie im Schlafzimmer. Das bedeutet, dass ich nicht diejenige bin, die in jedem Gruppenchat als Erste antwortet. Und manche können sich darüber ärgern, wenn man dann sagt: ‚Oh, tut mir leid, ich habe die Nachricht übersehen.'“ Inzwischen habe sie aber einen Trick gefunden, um gelesene Nachrichten nicht zu vergessen: Sie markiere sie erneut als ungelesen.

Sänger Troye Sivan fragte die Oscar-Preisträgerin in dem Interview außerdem, wie sie trotz ihres vollen Terminkalenders ausreichend Ruhe finde. Kidman erklärte: „Ich kann mich auf ein Bett legen und einfach abschalten.“ Das habe sie vermutlich an Filmsets gelernt, wo sie manchmal vier oder fünf Stunden warten müsse. Diese Fähigkeit sei für sie eine Art Meditation. Mit ihrem Schlaf habe die Schauspielerin dagegen Schwierigkeiten, vor allem wegen der vielen Reisen. „Aber ich kann noch bis fünf Minuten vor dem Aufbruch schlafen. Ich brauche nicht eine Stunde, um Kaffee zu trinken und langsam wach zu werden. Ich kann buchstäblich einfach aus dem Bett springen“, verriet der Hollywood-Star.