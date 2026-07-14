Film ‚Nightmare on Elm Street‘ kehrt zurück: Mit Wes Cravens Familie an Bord

Still from "A Nightmare on Elm Street" Robert Englund - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 11:00 Uhr

Paramount Pictures hat Pläne für einen neuen Film der Horrorreihe ‚Nightmare on Elm Street‘ angekündigt.

Das Studio sicherte sich die US-Rechte am Originaldrehbuch von Wes Cravens Horror-Klassiker aus dem Jahr 1984, mit dem die legendäre Horrorfigur Freddy Krueger erstmals auf die Leinwand kam. Wes Cravens Witwe Iya Labunka, die gemeinsam mit seinem Sohn Jonathan Craven produzieren wird, erklärte in einer Stellungnahme: „Wir freuen uns darauf, Wes Cravens ‚Nightmare on Elm Street‘ einer neuen und begeisterten Generation von Fans näherzubringen. Wir wissen, dass Wes begeistert gewesen wäre zu sehen, wie das Horrorgenre endlich den kulturellen Stellenwert erhält, den es verdient. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit allen Zuschauern wieder in einem dunklen Kinosaal zu sitzen – dem Lagerfeuer unserer Zeit – und das nächste Kapitel der Nightmare-Geschichte zu erleben.“

Produziert wird der Film außerdem von J.D. Lifshitz und Rachael Margules für das neue Label Paramount Primal. Sie erklärten: „Wir können uns an keine Zeit erinnern, in der wir nicht Fans von Wes Craven waren. Dass Iya und Jonathan uns das Vertrauen schenken, eine neue Geschichte in dieser Welt mitzugestalten, ist eine Ehre, die sich kaum in Worte fassen lässt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen einen neuen Albtraum für das Publikum zu erschaffen und Freddy nach Hause zurückzubringen.“

Die Rechte an der Reihe lagen zuvor bei New Line Cinema und später bei Warner Bros., die bereits den Originalfilm von 1984 produziert hatten. Damals verkörperte Robert Englund den Kindermörder Freddy Krueger, der von den Eltern seiner Opfer verbrannt worden war und anschließend in den Träumen von Jugendlichen zurückkehrte. Mit seinem Handschuh aus Metallklingen, dem rot-grün gestreiften Pullover, dem Filzhut und seinem entstellten Gesicht wurde Freddy zu einer der bekanntesten Figuren der Filmgeschichte. Auf den ersten Film folgten sieben Fortsetzungen, ein Reboot aus dem Jahr 2010 sowie zahlreiche Comic-Adaptionen. Die Rechte am Originaldrehbuch fielen 2019 an Wes Cravens Nachlass zurück.

Details zur Besetzung oder zur Handlung des neuen Films wurden bislang nicht bekannt gegeben. Das Branchenmagazin ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet lediglich, dass das Projekt „in der Welt von ‚Nightmare on Elm Street'“ spielen und auf Wes Cravens Originaldrehbuch basieren werde. Robert Englund, der Freddy Krueger von 1984 bis zum Crossover-Film ‚Freddy vs. Jason‘ (2003) verkörperte, hatte bereits erklärt, dass seine Zeit in dieser Rolle vorbei sei. 2024 sagte der inzwischen 79-Jährige gegenüber ‚Bloody Disgusting‘: „Vielleicht könnte ich noch eine kleine Szene oder eine Nahaufnahme machen. Aber nein, ich kann Freddy nicht mehr spielen. Ich bin einfach zu alt. In mir steckt kein Freddy mehr.“ Ganz ausschließen wollte Englund eine Rückkehr allerdings nicht. Er erklärte: „Ich könnte mir vorstellen, Freddy in einer hochwertigen Animationsversion zu sprechen. Das wäre schön. Aber ich weiß, dass ich die körperlich anstrengenden Kampfszenen heute nicht mehr bewältigen könnte.“