Film ‚Nihilistisch und schrecklich‘: Das sagt ’28 Years Later: The Bone Temple‘-Regisseurin Nia DaCosta über die Fortsetzung

Jack O'Connell as Sir Jimmy Crystal in 28 YEARS LATER: The Bone Temple - Sony Pictures BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 18:00 Uhr

In wenigen Tagen erschient '28 Years Later: The Bone Temple' - laut der Regisseurin geht es in dem Film ganz schön zur Sache.

’28 Years Later: The Bone Temple‘ ist laut Regisseurin Nia DaCosta deutlich „nihilistischer und gewalttätiger“ als der erste Film.

Die kommende Horror-Fortsetzung wird die Geschichte des mysteriösen Dr. Kelson (Ralph Fiennes) weiter ausbauen und zugleich mit Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell) und seiner Jimmy-Gang eine neue Bedrohung einführen. DaCosta hat nun die „Brutalität“ angedeutet, die die Fans in ’28 Years Later: The Bone Temple‘ erwartet.

Im ‚Crew Call‘-Podcast von ‚Deadline‘ sagte die 36-Jährige: „[‚The Bone Temple‘] kann diese existenziellen Themen weiter vertiefen. Wenn Kelson sagt: ‚Memento mori, memento amore‘ – ‚Erinnere dich: Du musst sterben. Erinnere dich: Du musst lieben‘ –, spricht er eigentlich davon, wie man Sinn im Leben findet, wie man Bedeutung erschafft in einem Leben, das sich sinnlos anfühlt, und wie man Hoffnung bewahrt in einer Welt, die verloren scheint.“

Die Filmemacherin erzählte weiter: „Sein Weg, Sinn zu erlangen, liegt in Verbindung und im gegenseitigen Glauben an uns als Menschen – und Jimmy ist das genaue Gegenteil. Es ist nihilistisch, gewalttätig und schrecklich. Und ich denke, um der Schönheit von Kelson gerecht zu werden, braucht es auf der anderen Seite diese Brutalität.“

’28 Years Later: The Bone Temple‘ setzt nach den Ereignissen von ’28 Years Later‘ an und folgt Spike (Alfie Williams), der auf dem britischen Festland in die Jimmy-Gang von Sir Jimmy Crystal (O’Connell) aufgenommen wird – nur um festzustellen, dass die Infizierten nicht die furchteinflößendste Bedrohung seiner Realität sind. Gleichzeitig macht Dr. Kelson (Fiennes) eine schockierende Entdeckung, die die Welt verändern könnte.

Der Film – der am Donnerstag (15. Januar) in die deutschen Kinos kommt – zeigt außerdem Erin Kellyman als Jimmy Ink, Emma Laird als Jimmima und Maura Bird als Jimmy Jones. ’28 Years Later: The Bone Temple‘ markiert zudem die Rückkehr von Cillian Murphys ’28 Days Later‘-Protagonist Jim. Es ist die erste Leinwandrolle des Schauspielers im Horror-Franchise von Alex Garland und Danny Boyle seit dem Originalfilm von 2002.