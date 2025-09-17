Stars Nina Dobrev nach der Trennung von Shaun White ‚am Boden zerstört‘

Nina Dobrev - Special Screening of The Out-Laws - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 09:00 Uhr

Die 'Vampire Diaries'-Schauspielerin leidet nach ihrer geplatzten Verlobung an Liebeskummer.

Nina Dobrev hat die Trennung von Shaun White schwer getroffen.

Das Promi-Paar hat seine Verlobung kürzlich aufgelöst. Die ‚Vampire Diaries‘-Darstellerin soll seitdem eine schwere Zeit durchmachen. Ein Insider enthüllte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Sie ist am Boden zerstört. Es gab einen Grund: Sie wollte eine Familie gründen und heiraten – und er nicht.“

Allerdings widersprach ein anderer Insider diesen Behauptungen und betonte, dass beide Stars „Heirat und Kinder wollten“. Der Vertraute erklärte, der Wunsch nach einer Familie sei „nicht einseitig gewesen“. Außerdem hieß es: „Beide wollten heiraten und Kinder haben und schmiedeten bereits Pläne für ein gemeinsames Leben.“

Die Ex-Turteltauben hatten sich im vergangenen Oktober nach vier Jahren Beziehung verlobt. Kürzlich wurde jedoch bekannt, dass sie die „gegenseitige Entscheidung“ trafen, getrennte Wege zu gehen. „Es war eine gemeinsame Entscheidung, und keine leichte, aber sie wurde aus Liebe und mit tiefem Respekt füreinander getroffen“, zitierte ‚People‘ einen Insider.

Noch vor wenigen Monaten hatte Shaun davon gesprochen, wie „aufgeregt“ er und Nina seien, ihre Hochzeit zu planen. Der 39-Jährige – der seiner Ex-Partnerin in New York City einen Antrag machte – schwärmte gegenüber ‚People‘: „Es ist sehr aufregend, neue Ziele zu haben und Dinge, die wir gemeinsam anstreben. Es ist sehr demütigend und sehr aufregend, und sie ist ebenfalls begeistert.“ Der Snowboarder ergänzte: „Wir haben viele Ratschläge von verschiedenen Leuten bekommen, die bereits ihre eigenen Hochzeiten geplant haben. Wir sammeln also definitiv Informationen und schauen jetzt, was für uns am besten funktioniert.“