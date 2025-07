Musik Nine Inch Nails-Schlagzeuger Ilan Rubin ‚ersetzt‘ Josh Freese bei Foo Fighters

Bang Showbiz | 31.07.2025, 14:00 Uhr

Ilan Rubin von Nine Inch Nails wurde als neuer Schlagzeuger der Foo Fighters verpflichtet. Er tauscht mit Josh Freese Jobs und Bands.

Ilan Rubin von Nine Inch Nails wurde Berichten zufolge als neuer Schlagzeuger der Foo Fighters verpflichtet.

Ilan saß zuvor schon für Paramore, Angels and Airwaves, Danny Elfman und Lostprophets hinter dem Schlagzeug. Jetzt verriet ein Insider dem ‚Hollywood Reporter‘, dass der Drummer der neue Mann sei, den auch Dave Grohl und Co. ausgewählt haben, nachdem Josh Freese im Mai entlassen wurde. Ilans Platz bei Nine Inch Nails übernimmt dafür nun Josh Freese.

Auch Nine Inch Nails bestätigten die Aussagen des Insiders. Die Band postete ein Bild von Josh Freese in den sozialen Medien und spielte damit auf Ilan und Joshs Bandtausch an. Sie betitelten das Foto lediglich mit den Worten: „Let’s f****** GO.“ Josh war zuvor zwischen 2005 und 2008 Schlagzeuger bei Nine Inch Nails gewesen, bevor er von Ilan ersetzt wurde.

Josh hatte seine Rückkehr bestätigt und in den sozialen Medien geschrieben: „Nine Inch Nails Ende 2008 zu verlassen, war eine der schwersten Entscheidungen, die ich je treffen musste. Meine Frau und ich erwarteten unser drittes Kind, und ich wusste, dass ich das Leben auf Tour hinter mir lassen musste, um zu Hause bei meiner Familie zu sein.“ Der Schritt fiel ihm aber schon damals schwer, denn Nine Inch Nails sei eine Band gewesen, mit der er jedes Konzert genossen habe. Er fuhr fort: „Jetzt wieder mit Trent und der Crew auf Tour zu sein – ihnen dabei zu helfen, Nacht für Nacht das zu tun, was sie am besten können – ist etwas, das mich unglaublich begeistert. Teil dieser Energie zu sein, fühlt sich großartig an.“

Josh schloss sich 2023 den Foo Fighters an, nachdem Taylor im Jahr zuvor verstorben war, und er behauptete, dass ihm „kein Grund“ für seinen plötzlichen Rausschmiss genannt wurde. Zuvor gab es Gerüchte, dass Oliver Shane Hawkins, der Sohn des verstorbenen Foo-Fighters-Drummers Taylor Hawkins, oder Matt Cameron von Soundgarden den Job übernehmen könnten.