Berlin und Köln Nine Inch Nails: Welttournee führt Band 2025 auch nach Deutschland

Atticus Ross (l.) und Trent Reznor stehten 2025 auch in Köln und Berlin auf der Bühne. (lau/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 18:00 Uhr

Nine Inch Nails kommen im Sommer für zwei Auftritte nach Deutschland. Die "Peel It Back Tour 2025" führt die Gruppe nach Europa und Nordamerika.

Die ikonische Industrial-Rockgruppe Nine Inch Nails (seit 1988) hat schon vor rund einer Woche eine neue Welttournee angekündigt. Nun haben die Musiker rund um Frontmann Trent Reznor (59) auch den genauen Tour-Plan bekannt gegeben. Zwei Konzerte in Deutschland sind demnach im Sommer dieses Jahres geplant. Neben Europa wird auch Nordamerika bespielt.

Nine Inch Nails im Sommer in Berlin und Köln

Die Welttournee der Gruppe, die ersten Live-Auftritte von Nine Inch Nails seit dem Jahr 2022, trägt den Namen "Peel It Back Tour 2025", eine Anspielung auf ihren ikonischen Hit "March of the Pigs" vom 1994er Erfolgsalbum "The Downward Spiral", das im vergangenen Jahr 30 Jahre alt geworden ist.

Los geht es laut der Webseite der Band am 15. Juni in der irischen Hauptstadt Dublin. Nach zwei Konzerten in England steht dann am 20. Juni Köln auf dem Tour-Plan, bevor die Gruppe einen Tag später beim Graspop Metal Meeting in Belgien auf der Bühne stehen soll.

Tour-Abschluss in Los Angeles

Am 1. Juli performen Nine Inch Nails dann das zweite und nach derzeitigem Stand letzte Deutschlandkonzert der "Peel It Back Tour" in Berlin. In Polen und Spanien sind weitere Festivalauftritte geplant, bevor der europäische Teil der Konzertreihe am 12. Juli in Oeiras in Portugal beim NOS Alive Festival endet.

Am 6. August wechselt die Band über den großen Teich zurück in ihr Heimatland und spielt in Oakland, Kalifornien. Tour-Abschluss ist am 18. September in Los Angeles, dem Wohnort von Frontmann Trent Reznor und Atticus Ross (57).

Reznor hatte das Musikprojekt im Jahr 1988 gründet, seit 2016 besteht es offiziell aus ihm und Ross. In den vergangenen Jahren konnten die Musiker mit Filmmusik etliche Preise einheimsen. So gab es 2011 einen Oscar für den Score zum Biopic "The Social Network" (2010) über Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (40). Ein Erfolg, der 2021 mit dem Pixar-Animationsfilm "Soul" (2020) wiederholt werden konnte. Auch Emmy-, Grammy- und Golden Globe Awards errang das Duo, teilweise mehrfach.