Stars No Angels sagen erneut mehrere Konzerte ab

No Angels / KÃ¶lner Mediapark / dpa/Joerg Carstensen / 05/2001 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 14:00 Uhr

Die Fans der No Angels müssen erneut eine Enttäuschung hinnehmen: Die erfolgreiche Girlgroup hat mehrere geplante Konzerte abgesagt.

Nachdem im Mai gesundheitliche Probleme von Sängerin Sandy Mölling bereits zu Ausfällen geführt hatten, sind diesmal organisatorische Gründe für die Änderungen im Tourplan verantwortlich.

In einem Statement auf Instagram informierte die Band darüber, dass die Auftritte in Zwickau, Eisenhüttenstadt sowie Friedrichshafen nicht stattfinden werden. Die Sängerinnen räumten ein: „Wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt … und ihr sicher auch.“ Als Ursache nannten sie „produktionstechnische Gründe seitens des Veranstalters“. Die Entscheidung liege daher nicht bei der Band selbst.

Die Absagen treffen die Musikerinnen nach eigenen Angaben besonders hart. In ihrer Mitteilung betonten sie: „Uns blutet das Herz.“ Man habe sich darauf gefreut, gemeinsam mit den Fans besondere Konzertmomente zu erleben und den Sommer auf der Bühne zu feiern. Trotz des Rückschlags blickt die Gruppe optimistisch nach vorn. Die No Angels hoffen, ihr Publikum schon bald bei anderen Konzerten wiederzusehen. Bereits gekaufte Tickets können bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen und Veranstaltern zurückgegeben werden.

Für Fans gibt es aber auch eine gute Nachricht: Der Großteil der geplanten Termine bleibt bestehen. Aktuell sollen die übrigen Konzerte wie geplant stattfinden, darunter Auftritte in Köln, Hannover und Hockenheim.

Die No Angels zählen zu den erfolgreichsten deutschen Girlgroups der vergangenen Jahrzehnte. Bekannt wurde die Band Anfang der 2000er-Jahre durch die Castingshow ‚Popstars‘ und feierte mit Songs wie ‚Daylight in Your Eyes‘ und ‚There Must Be an Angel‘ große Erfolge. Heute steht die Gruppe als Quartett auf der Bühne, nachdem Vanessa Petruo nicht am Comeback der Band teilgenommen hatte.