Musik No Doubt sollen sich für eine sechsteilige Konzertreihe in der Las Vegas Sphere wiedervereinen

No Doubt - 2024 Coachella - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 18:00 Uhr

Berichten zufolge werden sich No Doubt für eine Residency mit sechs Shows in der Las Vegas Sphere wieder zusammenschließen.

Wie ‚TMZ‘ berichtet, planen Gwen Stefani und ihre Bandkollegen, zwischen Mai und Juni 2026 in dem hochmodernen Veranstaltungsort aufzutreten – derselben Location, in der bereits U2, die Eagles, die Backstreet Boys und Dead and Company aufgetreten sind. Die Ska-Rocker sorgten zusätzlich für Spekulationen, als sie am Donnerstag (09. Oktober) auf Instagram ihre Fans mit einem Teaser-Post überraschten und sie dazu einluden, sich für einen Newsletter anzumelden. Begleitet von einem Song-Mash-up schrieben sie unter den Beitrag: „Hinterlass deine E-Mail über den Link in der Bio, und wir melden uns bei dir.“

Die Band, die mit dem Hit ‚Don’t Speak‘ weltberühmt wurde, trennte sich 2015, hat sich jedoch immer wieder für Einmal-Auftritte zusammengefunden. Ihr jüngstes Wiedersehen fand im Januar beim FireAid-Benefizkonzert in Los Angeles statt. Im April 2024 traten sie beim Coachella-Festival auf – ihr erster gemeinsamer Auftritt seit fast einem Jahrzehnt. Frontfrau Gwen Stefani (56) gab später zu, dass die Reaktion des Publikums beim Coachella-Auftritt „überwältigend“ gewesen sei. Auf die Frage, wie sich die Reunion angefühlt habe, sagte sie dem britischen Magazin ‚HELLO!‘: „Unglaublich. Beim Coachella aufzutreten und all diese Liebe nach so langer Zeit zu spüren, war wirklich überwältigend. Wir hatten so lange nichts zusammen gemacht, und dann wieder füreinander da zu sein – mit all unseren Familien – bedeutete mir unglaublich viel. Es war so lange her, aber es fühlte sich an, als wären wir nie getrennt gewesen.“

Die ‚Just a Girl‘-Sängerin, die zusammen mit Tony Kanal, Tom Dumont und Adrian Young No Doubt bildet, fühlt sich „unglaublich glücklich“, über so viele Jahre hinweg Erfolg gehabt zu haben. Auf die Frage, was sie empfinde, wenn sie auf ihre Karriere zurückblicke, sagte sie: „Ich fühle mich einfach unglaublich glücklich – damals wie heute. Wenn ich an das kleine, legasthenische Mädchen aus Orange County denke, denke ich: Sie hat das ganz gut gemacht. Singen und Songs schreiben zu können, war alles, was ich je wollte. Es ist das Einzige, worin ich wirklich gut bin. Ich fühle mich gesegnet, dass ich immer noch da draußen bin und meine Musik teilen darf.“