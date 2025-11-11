Stars Noah Schnapp verdankt ‚Stranger Things‘ Selbstvertrauen

Noah Schnapp - Stranger Things - Lucca Comics Games 2025 - Italy 2025 - Virginia Bettoja - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 15:00 Uhr

Noah Schnapp schreibt 'Stranger Things' zu, dass die Serie ihm geholfen hat, mit sich selbst und seiner Rolle als Außenseiter ins Reine zu kommen.

Noah Schnapp schreibt ‚Stranger Things‘ zu, dass die Serie ihm geholfen hat, mit sich selbst ins Reine zu kommen.

Der 21-jährige Schauspieler, der sich im Januar 2023 als schwul outete, erklärte, dass ihm seine Rolle als Will Byers nicht nur geholfen habe, seine Sexualität zu verstehen, sondern ihm auch gezeigt habe, dass es in Ordnung ist, anders zu sein.

„Zu sehen, wie die Welt Will annimmt und umarmt, hat mich im Laufe der Jahre gelehrt, mich selbst zu akzeptieren – so wie ich bin und so wie ich mich ausdrücke“, sagte er zum Magazin ‚GQ‘. Die Rolle habe ihm aber nicht nur geholfen, seine Sexualität zu finden, sondern ihm auch als Mensch gezeigt, dass es in Ordnung ist, er selbst zu sein – mit allem, was dazugehört. „Und ich denke, das ist das Besondere an unserer Serie und an Will: Es spricht nicht nur queere Menschen an, sondern alle, die sich anders fühlen.“

Noah erzählte weiter, dass er sich sein ganzes Leben lang „nicht als Teil der Gruppe“ und „immer wie das komische Kind am Rand“ gefühlt habe, doch durch Will habe er gelernt, diese Eigenheiten zu akzeptieren. Er sagte: „Ich werde das mein ganzes Leben lang mit mir tragen.“

In der kommenden fünften und letzten Staffel von ‚Stranger Things‘ gibt es eine Rückblende auf Wills Verschwinden in die Schattenwelt in Staffel eins – für diese Szenen musste der Schauspieler digital verjüngt werden. Ein jugendlicher Doppelgänger wurde für die Dreharbeiten engagiert, und Noahs Gesicht wurde digital über das des Darstellers gelegt. Der Schauspieler genoss es, seinem jüngeren Double Ratschläge zu geben, wie er seine Emotionen in den frühen Tagen der Serie ausdrückte. Er sagte: „Ich dachte mir: ‚Oh mein Gott, ich bin jetzt nicht mehr das Kind – ich bin der Erwachsene.‘ Es war wirklich schön zu merken: ‚Oh, ich kann diesem jungen Kind jetzt Ratschläge geben.‘ Er war einfach bezaubernd.“