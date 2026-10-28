Stars Noah Wyle: Fan bittet ihn bei Date um medizinischen Rat

Noah Wyle - FAMOUS - London - March - 2026 - HBO Max Launch Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 18:00 Uhr

Noah Wyle wurde während eines Abendessens mit seiner Frau gebeten, die frische Operationsnarbe eines Fans zu begutachten.

Noah Wyle wollte mit seiner Frau einen gemütlichen Abend im Restaurant verbringen, als ihn ein Fan plötzlich um eine medizinische Einschätzung bat.

Der Schauspieler sollte sich die frischen Operationsnähte einer Besucherin ansehen. Der 55-Jährige spielt derzeit Dr. Michael „Robby“ Robinavitch in der Krankenhausserie ‚The Pitt‘. Von 1994 bis 2006 verkörperte er außerdem Dr. John Carter in ‚Emergency Room – Die Notaufnahme‘. Durch diese bekannten Rollen erwarten Zuschauer offenbar immer wieder, dass er sich auch im echten Leben mit medizinischen Fragen auskennt.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ berichtete Wyle von der ungewöhnlichen Begegnung. Anlass des Interviews war seine Ernennung zum ‚Sexiest Man Alive 2026‘. „Neulich saß ich mit meiner Frau und einem anderen Paar in einem Restaurant, als ein älteres Ehepaar an unseren Tisch kam. Sie sagten: ‚Wir lieben ‚The Pitt‘. Wir haben keine einzige Folge verpasst. Ich hatte gerade eine Operation. Würden Sie sich das mal ansehen?'“, erzählte er.

Die Frau habe daraufhin ihr Hosenbein hochgekrempelt und ihm die frischen Nähte gezeigt. „Ich sagte: ‚Das sieht so aus, als würde es gut heilen. Belasten Sie das Bein schon wieder voll?'“, schilderte der Schauspieler. Seine Frau habe ihn daraufhin ungläubig gefragt: „Machst du das gerade wirklich?“ Auf die Frage, ob die Menschen tatsächlich glaubten, er sei Arzt, antwortete Wyle scherzhaft: „Oh, absolut. Und manchmal glaube ich das selbst.“

Trotz seines Ruhms und des neuen Titels scheut sich Wyle nicht davor, zu Hause mit anzupacken. Besonders gern kümmert er sich um den Abwasch. „Ich bin der absolute Geschirrspül-Experte. Die Spüle ist mein Reich. Ich würde mehr Männern empfehlen, mit dem Abwaschen anzufangen, denn das hat etwas sehr Therapeutisches“, verriet der Serienstar.